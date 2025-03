Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Mualla, la madre di Behram, andrà contro Oylum e il suo modo di vivere, a suo dire troppo libertino. Determinata a bloccare i suoi sogni, come quello di laurearsi, metterà in atto un piano con suo figlio, ma finirà in tragedia. Behram finirà in fin di vita dopo essere stato colpito da un colpo di pistola, così Mualla inizierà a prendere precauzioni per il futuro: temendo che, in caso di morte del figlio, Oylum non le faccia più vedere suo nipote, deciderà di rapire il bambino e per farlo assolderà Yeşim, offrendole una somma di denaro.

Mualla contro Oylum: il piano per fermarla finisce in tragedia

Mualla, la madre di Behram, non ha mai accettato il modo di vivere di Oylum, soprattutto perché non accetta il suo modo di vivere. Secondo lei, essendo una moglie, ma soprattutto una futura mamma, dovrebbe pensare alla sua famiglia, invece Oylum "vuole studiare" e laurearsi come ingegnere biomedico.

Mualla e Behram saranno d'accordo su una cosa: impedire a Oylum di frequentare l'università. Così, il giorno che la ragazza dovrà sostenere il test d'ingresso, faranno di tutto per impedirle di arrivare in facoltà, solo che il piano finirà in tragedia, perché Oylum avrà un incidente.

Behram in fin di vita, Mualla pronta a rapire il piccolo Can

All'arrivo in ospedale, Behram sarà disperato, anche perché si sentirà in colpa per ciò che è accaduto alla moglie. Sarà ancora più in crisi quando il dottore gli dirà che la moglie deve essere sottoposta a un intervento chirurgico e non è detto che sia lei che il bambino possano uscirne entrambi indenni, così gli chiederà di scegliere se salvare Oylum o il bambino, lui opterà per la moglie.

Behram uscirà fuori dall'ospedale per prendere una boccata d'aria, ma qui verrà freddato da un colpo di pistola. Sarà in condizioni disperate e verrà condotto in terapia intensiva. Nel frattempo, sia Oylum che il bambino si salveranno e Mualla inizierà a pensare una cosa: se suo figlio non dovesse salvarsi, probabilmente Oylum prenderebbe il bambino e non glielo farebbe più vedere, così escogiterà l'ennesimo piano malefico: rapire Can, il figlio di Oylum.

Mualla paga Yeşim per rapire Can, ma Kahraman scopre tutto

Mualla darà 500 dollari a Yeşim per portare a termine il piano. Un'ambulanza l'attenderà fuori dall'ospedale e Yeşim porterà il bambino, all'interno di un'incubatrice neonatale, in una casa in campagna. Qui il bambino verrà monitorato 24 ore su 24 da una telecamera, ma Mualla non riuscirà a nascondere ciò che sta facendo. A scoprirla sarà Kahraman, l’unico cugino di Behram, che lui considera come un fratello. Arriverà a Istanbul proprio quando saprà che Behram è in fin di vita.

Kahraman resterà senza parole davanti alla malvagità della zia, soprattutto non si capaciterà del fatto che stia volontariamente facendo del male a Oylum, privandola dell'amore di suo figlio.