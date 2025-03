Il medico sconvolgerà Tarik nelle prossime puntate di Tradimento. "Oylum non è tua figlia", gli dirà spiegando che il suo sangue non è compatibile con quello della ragazza.

Le anticipazioni rivelano che Oylum si troverà in ospedale a causa di un incidente e avrà bisogno di una trasfusione. In questa occasione, il medico scoprirà un'incompatibilità con Tarik, scatenando l'ira di Tarik contro Guzide. Tarik accuserà Guzide di tradimento e sospetterà che Oylum sia figlia di Sezai.

Il pianto di Tolga al capezzale di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide e Tarik faranno una scoperta che li lascerà senza parole.

Tutto avrà inizio quando Oylum finirà in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente con l'auto. Per l'occasione, anche Tolga correrà al capezzale della ragazza e finalmente le dichiarerà tutto il suo amore. Il ragazzo non potrà trattenere le lacrime e spiegherà a Oylum che se potesse tornare indietro tutto sarebbe stato diverso tra loro e lui avrebbe perdonato il bacio con Behram pur di non perderla. Oylum non potrà sentire le parole di Tolga perché sarà ancora sedata, ma lui sentirà il bisogno di esprimere tutto l'amore che prova e le prenderà la mano. Tolga andrà in panico quando vedrà che il letto di Oylum è pieno di sangue: c'è un'emorragia in corso. In lacrime, il ragazzo chiamerà i medici, che porteranno subito la paziente in sala operatoria.

Tarik, Guzide, Nazan e Tolga resteranno ad aspettare in corridoio in preda all'ansia. Sarà presente anche Yesim, che dopo essersi riconciliata con Guzide andrà in ospedale per sapere come sta Oylum. Il medico uscirà dalla sala operatoria spiegando che la ragazza ha urgente bisogno di una trasfusione e chiederà il gruppo sanguigno a tutti i presenti.

Oylum fuori pericolo grazie alla donazione di Umit

Nelle prossime puntate di Tradimento, Umit si farà subito avanti per donare il sangue a sua nipote. Guzide, come suo fratello, dirà di avere il gruppo 0 positivo, mentre Tarik affermerà di avere AB positivo. Umit andrà a fare il prelievo e, quando finirà, uscirà a rassicurare Guzide e suo marito: "Oylum dorme, ma l'emorragia si è fermata".

Anche il medico tranquillizzerà tutti dicendo che la situazione è migliorata, ma chiederà a Tarik e Guzide di parlare da soli con lui per una questione delicata. "Oylum non è sua figlia", dirà il medico a Yenersoy che resterà senza parole. "Il gruppo sanguigno AB non è compatibile con quello della ragazza", spiegherà. Tarik sarà fuori di sé e accuserà Guzide di averlo tradito: "Come hai potuto?", dirà a sua moglie, che non riuscirà a trovare una spiegazione alle parole del medico. Tarik si scaglierà contro Guzide e Sezai arriverà in sua difesa, fomentando ancora di più la sua rabbia. "Sei tu il padre?", urlerà Tarik a Sezai che, esasperato, lo colpirà.

La vendetta contro Sezai è già iniziata

Nelle puntate in onda in Italia, Tarik ha corrotto i collaboratori di Sezai per incastrarlo con una firma su alcuni documenti.

Essendo fuori sede, Sezai ha firmato i documenti che gli ha mandato il suo assistente, fidandosi ciecamente di lui, senza leggerne il contenuto. L'uomo ha apprezzato l'aiuto di Guzide, che ha rintracciato sua figlia Ipek in Canada e ha deciso di partire per incontrarla. Poco prima di arrivare in aeroporto, però, Sezai è stato arrestato e portato in carcere. L'uomo è accusato di essere a capo di un'organizzazione criminale internazionale, ma ha preferito non dire nulla a nessuno, certo che l'equivoco si risolverà in poco tempo. Guzide è convinta che Sezai sia in Canada e quindi non è preoccupata per la sua prolungata assenza.