Tolga andrà da Oylum ma la troverà abbracciata a Behram nella puntata di Tradimento in onda lunedì 31 marzo; il ragazzo butterà i fiori nel cestino e andrà via disperato.

Le anticipazioni rivelano che Tolga correrà da Selin che sarà molto felice di cenare con lui anche se si accorgerà del suo malumore. Behram terrà in pugno Oylum ricattandola, ma Tolga ignorerà le vere ragioni della fine della sua storia d'amore.

La delusione di Tolga, Oylum e Behram insieme in ospedale

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum sarà controllata a vista da Behram che metterà a sua disposizione un'autista pur di sapere ogni suo movimento.

Una mattina la ragazza uscirà in taxi rifiutando il passaggio da Levant e prendendosi tutte le responsabilità con Behram. La situazione precipiterà quando il tassista inizierà ad andare sempre più veloce spaventando la ragazza che gli chiederà inutilmente di rallentare. Oylum chiederà al tassista di accostare e lui inizierà a sbandare con l'auto per poi andare a sbattere contro il guardrail. La ragazza perderà i sensi e il tassista uscirà in fretta dal taxi allontanandosi a piedi. Quando Oylum riprenderà coscienza si accorgerà di essere chiusa nel taxi che andrà a fuoco. In quel momento arriverà Behram che aveva seguito l'auto su cui era la sua fidanzata e la salverà un attimo prima dell'esplosione.

Oylum sarà salva per miracolo e verrà portata in ospedale, mentre il video dell'incidente diventerà in poco tempo virale e Tolga si precipiterà dalla ragazza. In ospedale, accanto a Oylum ci sarà Behram che riporterà delle ustioni importanti alla mano. Quando vedrà la sua ex fidanzata felice con Behram, Tolga capirà che per lui è finita per sempre e non avrà il coraggio di avvicinarsi.

Selin pronta ad accogliere Tolga

Nella puntata di Tradimento in onda lunedì 31 marzo, Tolga butterà nel cestino i fiori comprati per Oylum e andrà via disperato. Il figlio di Oltan tornerà da Selin con la spesa e organizzerà una cena per lei. Nella sua mente, ormai, Oylum è persa per sempre. Tolga continuerà ad ignorare che l'agguato che ha subito è frutto della mente di Behram e che Oylum è stata ricattata per stare con lui.

Selin sarà molto felice di stare con Tolga e glielo dirà chiaramente, ma noterà in lui una certa tristezza. "Sembra che la tua anima sia altrove", dirà la ragazza a Tolga che proverà a rassicurarla con un abbraccio.

Guzide aveva capito che Behram ha un lato oscuro

Nelle puntate precedenti della soap Behram ha costretto Oylum a stare con lui e a portare avanti la sua gravidanza. Guzide non immagina ancora che sua figlia è incinta, ma ha provato a metterla in guardia sul suo nuovo fidanzato. La donna ha spiegato a sua figlia che tutte le attenzioni di Behram non sono manifestazioni di amore ma sono un modo per avere il controllo su di lei e manipolarla. Oylum non ha dato peso alle parole di sua madre, ma pochi giorni dopo ha dovuto ricredersi, quando ormai era troppo tardi. Adesso la ragazza è costretta ad allontanare Tolga pur amandolo ancora per evitare che Behram gli faccia del male.