Zelis mentirà a Ozan e si concederà, suo malgrado, a Zekeriya in cambio del suo silenzio nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che il collaboratore di Oltan scoprirà che Zelis ha rubato un diamante e le darà appuntamento in albergo. L'uomo pretenderà il diamante, ma esigerà anche un momento di intimità con lei, minacciandola di rivelare tutto a Oltan. Behram scoprirà quanto accaduto e la costringerà a confessare la verità a Ozan, altrimenti lo farà lui stesso. La ragazza avrà tre giorni di tempo per essere sincera con il marito, ma quando tornerà da lui sceglierà di tacere.

Il furto di Zelis e la bugia a Ozan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Zelis e Ozan si sposeranno all'insaputa di Guzide. Il loro sarà un matrimonio felice, ma, a un certo punto, Zelis nasconderà una cosa molto importante a suo marito. Tutto avrà inizio quando si scoprirà che la donna ha lavorato come corriere per Oltan e ha rubato uno dei diamanti durante uno dei suoi viaggi. Zekeriya, uno dei collaboratori di Oltan, verrà a sapere del reato commesso da Zelis e le darà appuntamento nella sua stanza, nell'hotel di Behram. La moglie di Ozan sarà messa alle strette e l'uomo le chiederà di restituire il diamante, altrimenti farà fuori la sua famiglia. Zelis sarà terrorizzata anche all'idea che Oltan possa scoprire tutto: "Mi ucciderà", dirà in lacrime.

Zekeriya, vedendo la fragilità della donna, le farà una proposta: se starà con lui non le succederà nulla. Zelis si concederà a Zekeriya in cambio del suo silenzio, ma il segreto della donna presto verrà alla luce.

I sospetti di Behram e il video che incastra Zelis

Nelle prossime puntate di Tradimento, il grande segreto di Zelis finirà nelle mani di Behram, che la vedrà entrare nella stanza di un cliente misterioso.

In un primo momento, il marito di Oylum penserà che Zelis faccia la escort e ne parlerà anche con sua moglie, indeciso o meno se dire tutto a Ozan. Oylum chiederà a suo marito di non parlarne a nessuno e le cose andranno avanti così per un po' di tempo. Tuttavia, Behram non lascerà che tutto questo passi inosservato e affronterà la questione mostrando a Zelis il video che la riprende mentre entra nella stanza del cliente.

Behram chiederà una spiegazione alla donna, visto che è rimasta in quella camera per 40 minuti. In un primo momento, la ragazza racconterà che si trattava di un incontro di lavoro, ma Behram le farà sentire la conversazione del suo cliente con un amico e crollerà. Dalla conversazione emergerà che Zekeriya è stato con Zelis: spiegherà al suo amico di non aver nemmeno dovuto pagare, perché la donna era in debito con lui. A quel punto, Zelis spiegherà di essersi concessa per evitare che Oltan sapesse che aveva rubato il diamante. "Ozan merita quello che hai fatto?", dirà Behram a Zelis senza alcuna comprensione. Il marito di Oylum darà tre giorni di tempo a Zelis per raccontare tutto a Ozan, altrimenti lo farà lui stesso.

"Oppure prendi le tue cose ed esci dalla vita di quel ragazzo", intimerà Behram. Zelis piangerà disperata, certa che potrebbe perdere Ozan. Tuttavia, Zelis tornerà da suo marito senza dirgli nulla anche se sarà evidente la sua inquietudine.

L'amore di Zelis e Ozan

Nelle puntate in onda in Italia, Zelis e Ozan si sono appena innamorati. La loro amicizia si è trasformata subito in un grande sentimento e la complicità è evidente anche sul lavoro. A ostacolare la relazione ci ha pensato il destino, perché Zelis è la cugina di Yesim. Guzide ha accettato a fatica la storia d'amore, ma quando Ozan le ha detto che vuole sposarsi si è opposta con forza. Guzide non vuole Zelis in famiglia: "È la cugina di Yesim. Non voglio imparentarmi con quella donna". Inoltre, la donna ha fatto notare a suo figlio che lui e Zelis stanno insieme da troppo poco tempo e non si conoscono bene.