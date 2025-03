Manuela sarà stanca delle provocazioni di Valeria e scenderà in campo per riconquistare Niko nelle puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 marzo

Le anticipazioni rivelano che Manuela chiederà a Jimmy di passare una giornata con lei e Niko al parco archeologico. Il bambino sarà entusiasta e suo padre accetterà, incoraggiato da Valeria. Quest'ultima, però, avrà già in mente un piano per rovinare la giornata a Manuela e si servirà della complicità di Mina e Camillo.

Valeria continuerà a provocare Manuela

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 marzo raccontano che Valeria e Manuela torneranno protagoniste.

Tutto avrà inizio da una scenata di gelosia che Valeria farà a Niko e che porterà a dei malumori nella coppia. La donna non avrà nessuna intenzione di arrendersi e andrà a trovare Niko chiedendogli di riappacificarsi. Valeria inviterà il giovane avvocato a pranzo e lui accetterà, ma sarà sorpreso per la scelta del locale. Invece di portare Niko in un posto all'aperto come piace a lei, Valeria sceglierà il Caffè Vulcano per il loro pranzo. Non si tratterà di una scelta casuale, perché la donna farà di tutto per far ingelosire Manuela e mostrarle quanto sta bene con Niko. Le smancerie di Valeria otterranno il risultato sperato, perché Manuela sarà molto infastidita ma non le darà nessuna soddisfazione.

I continui dispetti di Valeria desteranno nella sorella di Serena una voglia di rivalsa e per questo Manuela deciderà di scendere in campo per riavvicinarsi a Niko.

Jimmy chiederà a Niko una giornata con lui e Manuela

Nelle puntate dal 24 al 28 marzo a Un posto al sole, Manuela approfitterà del giorno di vacanza di Jimmy per coinvolgerlo in un'iniziativa.

La ragazza chiederà a suo nipote di trascorrere una giornata al parco archeologico con lei, ma gli chiederà anche di farsi accompagnare da suo padre. Jimmy sarà entusiasta all'idea di passare del tempo con Niko e Manuela e appena vedrà suo padre gli chiederà di prendersi un giorno libero. La richiesta di Jimmy avverrà sotto gli occhi di Valeria e Niko cercherà uno sguardo di approvazione da parte sua prima di accettare.

La donna non si opporrà e, anzi, incoraggerà Niko ad accontentare Jimmy e accompagnarlo al parco. Quello che il giovane Poggi non saprà, è che Valeria avrà in mente un piano che coinvolgerà sia Mina che Camillo per rompere le uova nel paniere a Manuela.

La dolorosa scelta di Niko

Niko ha scelto di stare con Valeria pur amando ancora Manuela e lo ha confessato nelle scorse settimane. Il ragazzo, messo alle strette da Micaela, ha spiegato che ha troppa paura del sentimento che prova per Manuela e preferisce stare con Valeria. Se dovesse finire la relazione con lei, infatti, non ne farebbe un dramma perché non la ama. Le parole di Niko hanno ridato speranza a Manuela che, tuttavia, ha deciso di farsi da parte e rispettare il volere del giovane avvocato. Valeria, ignara di tutto, ha accettato di rimandare la convivenza pur di stare con Niko, ma continua ad essere molto gelosa di lui.