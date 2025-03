Vera si troverà faccia a faccia con sua madre nelle puntate de La Promessa dal 24 al 30 marzo 2025. Infatti Santos penserà di mettere paura a Vera, invitando la duchessa di Carril a colazione con Margarita. Nel frattempo, Curro riuscirà a entrare nel manicomio e porterà via Martina, dichiarandole amore.

Martina salva grazie a Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nella settimana dal 24 al 30 marzo Curro verrà a sapere che Martina è ricoverata in manicomio. Il ragazzo non crederà alle accuse mosse da Ayala contro la ragazza e farà di tutto per salvarla dal sanatorio.

Il giovane soldato appena arrivato al palazzo, si introdurrà nel manicomio e riuscirà a portare via Martina. Tra i due ex tornerà anche la passione, con un bacio e un abbraccio che confermeranno che tra loro non è mai svanito il forte sentimento che li legava. Curro nasconderà Martina, perché sarà certo che riportarla a La Promessa significherebbe mettere la sua libertà nuovamente in pericolo. Nel frattempo, la notizia della fuga di Martina arriverà ai De Lujan che saranno tutti molto preoccupati per lei.

La brutta sorpresa di Santos a Vera

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 24 al 30 marzo sarà protagonista anche Vera. Santos, infatti, non avrà nessuna intenzione di rinunciare alla cameriera e agirà in fretta per metterle paura.

Il lacchè approfitterà di una colazione organizzata da Margarita per invitare anche la duchessa di Carril. Santos non dirà nulla a nessuno, ma quando la cognata di Cruz vedrà arrivate l'ospite inattesa si sentirà in grande imbarazzo perché lei non le aveva mandato nessun invito. A servire al tavolo delle signore sarà Vera che con grande sorpresa si troverà faccia a faccia con sua madre.

La duchessa non dirà nulla, ma appena ne avrà occasione raggiungerà sua figlia in corridoio e le farà una scenata per aver lasciato il suo palazzo e le intimerà di tornare a casa. Ma Vera non avrà intenzione di ascoltare sua madre e fuggirà in lacrime senza affrontarla.

Il ritorno di Manuel e Curro e l'assenza di Jana e Martina

Nelle puntate precedenti, Curro e Manuel sono tornati sani e salvi dalla guerra e hanno riabbracciato la famiglia. Cruz e Alonso hanno accolto con grande felicità il figlio, il quale con Curro ha spiegato che la guerra è stata una terribile esperienza.

I due giovani hanno notato subito l'assenza di due persone fondamentali per loro: Jana e Martina. Jana non era al palazzo all'arrivo dei soldati perché è andata in missione segreta con Maria da Pia. Pur di evitare i pedinamenti di Petra, Maria e Jana sono partite di notte per raggiungere la ex governante nella grotta e prendersi cura di lei per qualche giorno.

I due cugini non hanno potuto abbracciare neanche Martina.

In un primo momento è stato detto loro che la ragazza era partita per un viaggio, ma poi Cruz ha preferito essere onesta con Curro e gli ha rivelato che Martina si trova in manicomio, accusata di aver attentato alla vita di Ayala.