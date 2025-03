Domenica 23 marzo si sono svolte le registrazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate dal sito del blogger Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gianmarco Steri potrebbe avere un epilogo inaspettato per il suo trono, non arrivando a una scelta. Il tronista sarà stanco delle reazioni delle sue corteggiatrici, a suo dire troppo esagerate: Cristina non si presenterà neppure in esterna. Nel frattempo Tina Cipollari starà organizzando il viaggio a Madrid con Cosimo.

Cristina lascia lo studio di Uomini e Donne in lacrime

Nel frattempo, proseguirà anche il percorso di Gianmarco Steri, che farà un'importante dichiarazione: avvertirà le sue corteggiatrici che potrebbe non fare nessuna scelta se continueranno ad avere reazioni esagerate come quelle recenti.

Inoltre, Cristina non si presenterà all'esterna organizzata da Gianmarco, ma si presenterà in studio. La reazione del tronista non si farà attendere: dirà a Cristina che la inviterà a uscire dallo studio. La corteggiatrice si alzerà per andarsene e scoppierà in lacrime. Steri non porterà in esterna né Francesca né Nadia.

Tina Cipollari andrà in Spagna con Cosimo

Nelle riprese del 23 marzo di Uomini e donne, Gianmarco sceglierà di concedersi un ballo con Francesca Polizzi. Per quanto riguarda Nadia, non sarà presente in studio e non è stato chiarito se la corteggiatrice abbia preferito eliminarsi. Va ricordato che lunedì 24 marzo è prevista una nuova registrazione del dating show.

Tina Cipollari, invece, andrà a Madrid con Cosimo: l'opinionista organizzerà quindi il viaggio con il suo pretendente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Orlando ha lasciato Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Orlando e Gemma Galgani hanno fatto diverse esterne, con cene e pomeriggi a Villa Borghese, fino a trascorrere del tempo in un parco avventura, arrampicandosi tra gli alberi. La dama torinese si è lamentata per il mancato avvicinamento del cavaliere.

Anche Tina Cipollari ha manifestato dubbi sulle reali intenzioni di Orlando. L'opinionista ha inoltre ricevuto una segnalazione riguardante il pretendente di Gemma, che avrebbe una compagna da diversi anni. A causa di quanto emerso, Orlando ha poi lasciato la trasmissione, provando comunque a giustificarsi, sostenendo che la relazione con la donna è terminata nel mese di ottobre.

Nel frattempo, Giuseppe ha continuato a sfidare Gianni Sperti ballando sul cubo. Giuseppe ha voltato pagina dopo la rottura con Sabrina, uscendo con nuove dame del parterre. Spazio anche per le vicende di Alessio, che ha tolto l'esclusiva a Luana, manifestando il suo apprezzamento per Valentina. Per Morena, invece, nulla di fatto: le sue ultime conoscenze non sono andate a buon fine.