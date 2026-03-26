Cambio di programmazione per la soap Tv Forbidden Fruit che lascerà il prime time del giovedì per occupare la prima serata del mercoledì a partire dal prossimo 1 aprile. Il giovedì sera verrà invece occupato dal nuovo show di Pio e Amedeo, che debutterà proprio il prossimo 2 aprile su Canale 5.

Forbidden Fruit cambia giorno: in prima serata il mercoledì

Dal 1º aprile la serie che narra le vicende della famiglia Argun andrà in onda il mercoledì sera subito dopo La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Forbidden Fruit lascia quindi il giovedì sera, anticipando di ventiquattr'ore la messa in onda consueta.

Un cambio di programmazione dovuto alla scelta di Mediaset di collocare nella prima serata del giovedì il nuovo show di Pio e Amedeo intitolato 'Stanno tutti invitati'. Il programma del duo comico si compone di tre prime serate e il debutto è previsto per giovedì 2 aprile. Ne consegue che Forbidden Fruit continuerà ad andare in onda in prima serata il mercoledì per tutto il mese di aprile. Restano confermati gli appuntamenti in diurna dal lunedì alla domenica.

Anticipazioni prossime puntate: Nadir si allea con Ender

Nel corso delle prossime puntate, i fan di Forbidden Fruit avranno la possibilità di conoscere meglio il nuovo personaggio di Nadir. Si tratta di un ex socio in affari di Halit che avrà un conto in sospeso con Argun.

La new entry si alleerà con Ender per vendicarsi di Halit e quest'ultimo, di contro, deciderà di allearsi con Sahika per mettere fuori gioco i nuovi rivali. Inoltre, le anticipazioni svelano che Yigit sarà sempre più insofferenza a causa della situazione con Lila. Il giovane inoltre, avrà un forte litigio con Ender a seguito del quale farà perdere le sue tracce. Kaya e Ender andranno nel panico e lo cercheranno ovunque.

Forbidden Fruit conquista 2,4 milioni di telespettatori

Forbidden Fruit continua ad appassionare il pubblico italiano, tanto da far registrare ogni giorno, una media di ascolti intorno ai 2,4 milioni di telespettatori e uno share tra il 20 e il 21%. Visti questi eccellenti risultati, Mediaset ha deciso, da qualche settimana a questa parte, di aggiungere agli appuntamenti in diurna, anche quello in prima serata. .