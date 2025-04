Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 dal 14 al 20 aprile, Manuel vorrà sincerarsi delle condizioni di Pia, dopo aver scoperto che è ancora viva. Il marchesino e Jana andranno a farle visita nella grotta e la troveranno in pessime condizioni di salute. L'unica soluzione per non farla peggiorare sarebbe quella di trasferirla in un altro nascondiglio, ma per farlo servirà il benestare di don Alonso.

Jana e Manuel vanno alla grotta a trovare Pia: anticipazioni al 20/04

Dopo il ritorno a La Promessa di Manuel, lui e Jana pianificheranno di unirsi in matrimonio, sognando un futuro insieme.

Catalina, invece, raggiungerà Pelayo e, dopo molte insistenze, riuscirà a far pace con lui. I due dovranno scendere a compromessi, visto che Pelayo non avrà nessuna intenzione di fare ritorno a La Promessa. Jana troverà il tempo di spiegare a Manuel il motivo per il quale lei, con l'aiuto di Romulo e di don Alonso, hanno dovuto inscenare la morte di Pia. Manuel chiederà a Jana di andare insieme alla grotta per sincerarsi delle condizioni dell'ex governante. Nel frattempo, ci sarà sempre più tensione tra Cruz e Maria Antonia a causa dei sospetti della marchesa riguardo la relazione tra l'amica e don Alonso.

Jana e Manuel trovano Pia in pessime condizioni

Lorenzo metterà in difficoltà Ayala nel momento in cui solleverà dei dubbi sulla natura del suo avvelenamento.

Per non essere scoperto, Ayala dirà che potrebbe non essere stato avvelenato e che i sintomi manifestati potrebbero avere origini diverse. Intanto, quando Manuel e Jana arriveranno alla grotta troveranno Pia in pessime condizioni di salute. Penseranno che la cosa migliore sia quella di trasferirla in un altro nascondiglio, ma per poterlo fare dovranno avere il benestare di Alonso.

Manuel andrà a parlare con Romulo chiedendogli di intercedere con Alonso affinché accetti di spostare Pia. La soluzione ideale sarebbe quella di trasferirla nella vecchia casa di Ramona. Il maggiordomo assicurerà a Manuel che farà il possibile per convincere Alonso e, nel contempo, farà sapere al marchesino di essere a conoscenza della sua relazione con Jana.

Il punto sul personaggio di Pia Adarre ne La Promessa

Interpretata dall'attrice María Castro, il personaggio di Pia Adarre è presente nel cast della serie spagnola sin dalla prima puntata. Sin da subito, si è contraddistinta per la gentilezza e l'empatia, e queste qualità l'hanno fatta amare dal resto della servitù, a eccezione di Petra. È rimasta incinta dopo aver subito violenze da parte del barone Juan e per evitare il licenziamento, ha accettato di sposare Gregorio, facendo credere che lui fosse il padre del bambino. Peccato che l'uomo si sia poi rivelato essere tutt'altro che una brava persona.