Nelle prossime puntate di Tradimento, Mualla si confermerà una suocera terribile. Manipolatrice, ipocrita e dispotica, andrà però ben oltre: si rivelerà anche mentalmente instabile, sostenendo in modo ossessivo le idee del figlio Behram e arrivando a controllare ogni spostamento di Oylum, fino a vietarle perfino di uscire di casa.

Mualla contro Guzide

La prima dimostrazione di ciò di cui è capace Mualla arriverà quando Güzide si opporrà con fermezza al matrimonio tra Behram e Oylum. Mualla, infatti, non resterà in silenzio: al contrario, lascerà tutti senza parole con una rivelazione esplosiva.

Davanti a tutti, griderà che Oylum è incinta. La notizia colpirà Güzide come un fulmine a ciel sereno. Per lei, donna profondamente legata alle tradizioni, una gravidanza fuori dal matrimonio è inaccettabile. Tuttavia, Oylum non si lascerà condizionare: deciderà di tenere il bambino, ma rifiuterà di sposare Behram, che considera emotivamente instabile. Di fronte a questa scelta, Güzide non si arrenderà e darà il via a un piano segreto per far fuggire la figlia a Londra.

Con il supporto di Tarık, che le presterà centomila dollari, e della fidata Nazan, Güzide organizzerà in gran segreto la partenza di Oylum. Mentre tutti crederanno che si stiano preparando le nozze, in realtà si starà orchestrando una fuga verso la libertà.

Ma Behram, insospettito, incaricherà Levant di seguire Oylum. E proprio nel giorno stabilito, piomberà all’aeroporto e la trascinerà via sotto gli occhi sconvolti di Güzide. Il risultato? Un matrimonio forzato. Oylum accetterà solo per proteggere il bambino che porta in grembo.

Behram e sua madre controllano ogni spostameno di Oylum

Dopo il viaggio di nozze in Thailandia, Behram tenterà di apparire più comprensivo e premuroso. Regalerà persino a Oylum un’auto nuova, apparentemente come gesto d’affetto. Ma dietro quel dono, ci sarà una verità inquietante: all’interno del veicolo, Ercan installerà un GPS nascosto per monitorare ogni spostamento della moglie.

Intanto, anche Mualla si dimostrerà "degna" di suo figlio Behram. La donna, infatti, controllerà ogni spostamento di Oylum con estrema rigidità, arrivando addirittura a impedirle di uscire di casa. In un episodio particolarmente teso, cercherà di bloccarla sulla soglia, decisa a tenerla dentro con la forza del suo autoritarismo. Tuttavia, quando interverrà Tarık, Mualla farà immediatamente marcia indietro, fingendo di essere stata fraintesa e minimizzando l’accaduto.

Una cena organizzata per umiliare: Mualla userà i social per colpire Güzide

Mualla non accetterà l’amicizia tra Güzide e Sezai, né il divorzio con Tarık. Così, penserà bene di architettare una cena-trappola: inviterà Güzide proprio la sera in cui anche Tarık sarà presente.

L'obiettivo? Scattare una foto con tutti seduti a tavola e pubblicarla sui social per far credere a un riavvicinamento tra i due ex coniugi. Il piano riuscirà: Sezai vedrà la foto e ne resterà deluso. Ma Güzide non si lascerà ingannare e affronterà Mualla a viso aperto.

La risposta della donna sarà glaciale: non può accettare che i genitori della sua nuora siano divorziati, lo considera uno scandalo. Stavolta, anche Oylum deciderà di rompere il silenzio: non vuole più vedere sua suocera. A quel punto, sarà Behram a dover mettere ordine.