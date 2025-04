Serra organizzerà una cena romantica a sorpresa per Tolga e Selin nella puntata di Tradimento di mercoledì 30 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Selin approfitterà dell'occasione per rivelare a Tolga che è incinta, come le aveva consigliato sua sorella. Il ragazzo sarà pietrificato dalla notizia, perché era tornato a casa con l'intento di lasciare sua moglie.

L'incontro clandestino di Tolga e Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga si troverà in seria difficoltà con Selin. Oltan farà di tutto per convincere suo figlio a concentrarsi sul suo matrimonio, ma sarà molto difficile.

Tolga incontrerà Oylum di nascosto e le dirà che presto divorzierà per stare con lei. A tramare affinché le nozze di Selin proseguano sarà anche sua sorella Serra che non avrà nessuna intenzione di rinunciare ai suoi privilegi economici. A questo proposito, Serra invierà un messaggio a Tolga dal telefono di Selin per dirgli che deve parlargli di una cosa importante. Quando Tolga leggerà il messaggio, spiegherà a Oltan che certamente Selin ha capito che il loro matrimonio non ha senso, ma si sbaglierà. Serra chiederà l'aiuto di Azra e in assenza di sua sorella preparerà un'atmosfera romantica per accogliere Tolga a cena. Quando Selin rientrerà chiederà spiegazioni a Serra che le racconterà il suo piano: dire a Tolga che è incinta ed evitare che lui la lasci.

I consigli di Serra e la reazione di Selin

Nella puntata di Tradimento di mercoledì 30 aprile, Selin si infurierà con Serra per il piano che incastrerebbe Tolga. La ragazza si dirà ormai rassegnata alla fine del suo matrimonio e sarà sorpresa dalla furbizia di sua sorella. In un secondo momento, però, Selin si lascerà convincere da Serra e accoglierà Tolga vestita in modo molto elegante. Quando il figlio di Oltan ritornerà a casa, sarà deciso a lasciare sua moglie e inizierà a parlarle, ma lei lo interromperà perché avrà una notizia importante. "Sono incinta, avremo un bambino", dirà emozionata a Tolga che sarà pietrificato dalla novità. Dopo averci riflettuto per qualche secondo, Tolga sfogherà la sua rabbia su Selin, accusandola di aver organizzato tutto solo per legarlo a sé.

Oltan e Serra vogliono Tolga e Selin insieme

Nelle puntate precedenti, Tolga ha deciso di sposare Selin dopo aver capito di non avere più speranze con Oylum. Il ragazzo, pur non amando la sua fidanzata, ha pensato che poteva essere felice solo con lei che gli è sempre stata vicina. Il matrimonio, in un primo momento contrastato da Oltan, è diventato uno scudo per il ricco imprenditore. Oltan, infatti, ha cambiato idea e ha sostenuto con tutte le sue forze la relazione tra Tolga e Selin. Oltan sa che Oylum si è sposata per salvare la vita a Tolga e ha capito che il proiettile nel muro di suo figlio era solo un avvertimento. Temendo per la vita di Tolga, Oltan sta facendo di tutto per tenerlo lontano da Oylum e dalla famiglia di Behram.