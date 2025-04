Nelle puntate della soap Tv Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 28 aprile al 2 maggio, Greta chiuderà la relazione con Noah dopo aver scoperto che è stata tradita con Verena. Non basterà il pentimento di Noah a salvare la loro relazione. Intanto Ana si sarà presa una bella cotta per Philipp. Wilna invece cercherà di avvicinare la ragazza a Vincent che ritiene un ragazzo più adatto a lei.

Greta chiude con Noah dopo essere stata tradita

Il miliardario Steven Cross farà un'offerta agli azionisti del Furstenhof: vorrà acquistare tutte le quote dell'hotel per poi demolirlo e ricostruirlo nella Silicon Valley.

Ovviamente l'offerta verrà rifiutata, anche se Markus comincerà a pensare ad un futuro diverso per l'albergo. Noah e Greta intanto, saranno in crisi dopo che lui le ha confessato di averla tradita. Il giovane cercherà di farsi perdonare e di riconquistarla e per questo le invierà un messaggio molto toccante. Greta, alla fine, accetterà di incontrarlo e Noah in questa occasione le ribadirà ancora una volta di essere pentito per il proprio comportamento, assicurandole di non provare nulla per Verena. Le parole di Noah non basteranno a farsi perdonare, visto che Greta non riuscirà a superare il tradimento e per questo chiuderà la sua relazione con Noah.

Ana respinge Vincent perché è cotta di Philipp

Al Furstenhof ci si preparerà per il ballo in maschera e Ana di occuperà dei biglietti e dei costumi per lei e Wilma. Ana in cuor suo, supererà che al vallo ci sia anche Philipp per il quale si sarà presa una cotta. La figlia di Nicole verrà poi spiazzata da una dichiarazione di Vincent, il quale le tenterà tutte pur di conquistare Ana. Peccato che lei sia infatuata di Philipp e che veda invece Vincent come un amico. In tutto questo si intromettere pure Wilma, la quale cercherà di avvicinare Aba a Vincent, ritenendo il giovane veterinario un ragazzo più adatto a lei rispetto a Philipp. Ana non gradirà le interferenze di Wilma e lo farà presente alla donna.

La giovane sognerà di trascorrere la serata del ballo in maschera con Philipp ma rimarrà delusa quando non lo vedrà all'evento. Ad un certo punto le sembrerà di scorgerlo tra gli invitati ma, a causa della maschera sul viso, non si accorgerà che non è Philipp ma Vincent.

Tempesta d'amore va in onda anche il 25 aprile

Tempesta d'amore resta una delle soap Tv più viste del palinsesto di Rete 4. Ogni giorno le vicende ambientate al Furstenhof ottengono una media del 5% di share con picchi del 6%. I fan potranno stare tranquilli anche in questi giorni di festa, visto che anche il 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione, la serie tedesca andrà regolarmente in onda nello slot orario che va dalle 9:45 alle 10:50.