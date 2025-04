Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Selin perderà definitivamente il controllo. Avrà gravi problemi psicologici e rifiuterà di sottoporsi alle cure necessarie, situazione che la porterà a comportamenti sempre più pericolosi nei confronti di Tolga. Per vendicarsi del fatto che lui ami Oylum, si colpirà sul viso per accusarlo di violenza.

Selin finge una gravidanza per non perdere Tolga

Selin inizierà ad avere gravi problemi psicologici dopo la perdita della sua bambina. Pensando di aiutarla, Oltan le dirà che per non perdere Tolga deve inscenare la gravidanza, tanto lui non può sapere cosa è successo, visto che si trova in Corea per lavoro.

Selin seguirà il suo consiglio, indosserà la pancia finta e fingerà di essere incinta, ci penserà poi Oltan a procurarle un bambino. Tutto sembrerà andare nel migliore dei modi, fino a quando Tolga scoprirà la pancia finta di Selin. I due avranno un brutto confronto, che porterà Selin a cadere dalle scale e ad avere una grave emorragia cerebrale, con la quale sfiorerà la morte.

Tolga esce di prigione e ignora Selin, lei si vendica con un video contro Oylum

Serra, la sorella di Selin, denuncerà Tolga e lui finirà in prigione. Quando Selin si riprenderà, dirà alla polizia che non è stato Tolga a spingerla, così il ragazzo verrà scarcerato. Appena fuori dal carcere, Tolga non si preoccuperà minimamente di Selin, anzi, il suo unico pensiero sarà Oylum.

Selin ci rimarrà male, anche perché pensava che Tolga si sarebbe avvicinato a lei, visto quello che hanno passato, così penserà di vendicarsi.

Con l'aiuto di Azra, giornalista e nipote di Tarik, Selin farà diffondere un video in cui dice che Oylum frequenta in segreto Tolga, nonostante sia sposata con Behram e quest'ultimo sia ancora vivo, anche se in stato vegetativo.

Selin si autolesiona per incastrare Tolga

La notizia genererà il caos. La famiglia di Behram si sentirà disonorata per quanto detto e Kahraman, il cugino di Behram, vorrà subito risolvere le cose con Tolga. Quando quest'ultimo scoprirà tutto, compreso il video di Selin, andrà subito a casa per affrontarla. Avranno uno scontro molto forte, in cui Tolga maledirà il giorno in cui l'ha incontrata e le dirà una frase molto forte: "Una persona vile come te non merita di essere madre".

Quando Tolga andrà via, Selin inizierà a prendersi a schiaffi da sola. Con lei ci sarà Azra, che capirà la gravità del suo stato di salute mentale. "Selin, ti prego, andiamo in ospedale", dirà la ragazza, ma lei non ne avrà nessuna intenzione. Anzi, aggraverà ancora di più la situazione. Prenderà un candelabro e si colpirà da sola sullo zigomo. Avrà un'evidente ferita sul volto e intende usarla per accusare Tolga di violenza.