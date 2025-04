Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano l'arrivo di un personaggio famoso. Nella puntata in onda venerdì 11 aprile alle 16 su Rai 1, Guido Castelli incontrerà Renzo Arbore, ospite nel negozio di Marcello Barbieri. Il produttore cinematografico coglierà l'occasione per presentare il conduttore a Matteo Portelli e a Odile Di Sant'Erasmo. Nel frattempo, Umberto e Adelaide avranno un nuovo confronto riguardante la loro figlia, mentre Anita accuserà Marta di essere la causa per cui non è potuta partire con sua zia Lea.

Guido Castelli presenta Renzo Arbore a Matteo e Odile

Al negozio di moda saranno tutti entusiasti per l'arrivo di un personaggio del mondo dello spettacolo. Si tratterà di Renzo Arbore, conduttore della trasmissione Bandiera Gialla, che farà visita a Il Paradiso delle Signore come ospite. Renzo Arbore sarà una vecchia conoscenza di Guido Castelli, che ne approfitterà per introdurre il presentatore a Odile Di Sant'Erasmo e Matteo Portelli. Intanto, Arbore visiterà l'atelier, dove incontrerà i dipendenti e riserverà loro un regalo speciale: potrebbe trattarsi di un omaggio musicale. Tuttavia, su quanto accadrà e sul dono in questione non c'è ancora certezza: le anticipazioni non rivelano nel dettaglio di cosa si tratti.

Adelaide e Umberto parlano della loro figlia Odile

Adelaide dovrà affrontare una questione rimasta in sospeso con Umberto. La contessa, in lenta ripresa dopo il delicato intervento chirurgico al quale si è sottoposta, telefonerà al cognato per discutere l'argomento introdotto prima del ricovero: la paternità di Odile. Durante la chiamata, Adelaide parlerà a Umberto di come gestire la situazione, c’è un problema urgente da risolvere: Guarnieri fatica a nasconderle di essere il suo padre biologico.

Per Anita, invece, nascerà risentimento nei confronti di Marta. La figlia di Enrico Brancaccio riterrà la compagna di suo padre colpevole di averla fatta rimanere a Milano. Per Anita era molto importante restare con sua zia Lea, che invece ha lasciato il capoluogo lombardo, abbandonando la nipotina e il cognato in città.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Guido Castelli ha incontrato Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Guido Castelli ha incontrato gli autori della musica scelta per il film da lui prodotto, scoprendo con stupore che uno degli autori, Di Sant'Erasmo, è Odile, la sua ex fidanzata. Guido conosceva la ragazza con il cognome dei genitori adottivi. Nel frattempo, Matteo ha notato uno strano affiatamento tra Odile e Castelli, manifestando una tale gelosia che anche Marcello si è accorto del grande turbamento di suo fratello. Nel frattempo, Lea Graziani è arrivata a Milano senza preavviso, rivelando a Enrico di essere stata costretta a lasciare in fretta e furia Venezia a causa di minacce ricevute.

Lea ha portato Anita in un luogo sicuro e ha chiesto a Brancaccio con lei e la bambina negli Stati Uniti. Tuttavia, il malore improvviso di Adelaide ha costretto Enrico a rimandare la partenza per soccorrere tempestivamente la contessa. C'è stato spazio anche per le vicende di Gianlorenzo Botteri, che ha trovato il coraggio di invitare Delia al Circolo dopo essersi confrontato con Concetta. A fine serata, lo stilista si è avvicinato alla ragazza per baciarla, ma l'arrivo di Ciro ha rovinato il momento romantico che stava per nascere.