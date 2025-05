Romulo mentirà a Burdina per scongiurare i sospetti su Manuel nella puntata de La Promessa di sabato 24 maggio. "Ho mentito, Pia è viva", dirà al sergente.

Le anticipazioni rivelano che la polizia troverà tra i vestiti di Gregorio una lettera con lo stemma de La Promessa. Gregorio dichiarerà di aver inviato lui stesso la missiva per dare appuntamento al marito di Pia. "Volevo convincerlo a lasciare in pace la signora Adarre", spiegherà Romulo, cercando di tenere Manuel fuori da tutta la vicenda.

Manuel nei guai, Romulo proverà ad aiutarlo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la notizia del decesso di Gregorio darà molto da pensare a Manuel e Romulo.

Il sergente Burdina troverà tra i vestiti della vittima una lettera con lo stemma de La Promessa e chiederà spiegazioni al maggiordomo. Romulo parlerà con Manuel di come si stanno evolvendo le indagini e non nasconderà le sue preoccupazioni. Il ragazzo rivelerà al maggiordomo che è stato lui a far trovare quella lettera a Gregorio per dargli l'appuntamento, ma ci terrà a precisare di non avergli mai fatto del male. Romulo prenderà in mano la situazione perché si renderà conto che Manuel potrebbe finire nei guai. Chiamerà Burdina per ritrattare le sue dichiarazioni della mattina: "Ho mentito, sono stato io a scrivere quella lettera". Il sergente si chiederà perché Romulo volesse incontrare Gregorio e lui gli spiegherà che aveva qualcosa di molto importante da dirgli.

"Volevo convincerlo, a lasciare in pace la signora Adarre", dirà sorprendendo Burdina, "Ho mentito ancora: Pia è viva". Le dichiarazioni di Romulo cambieranno radicalmente l’andamento delle indagini.

La gelosia di Martina per Curro

Nella puntata de La Promessa di sabato 24 maggio, i riflettori saranno puntati anche su Vera e Lope. La presenza della duchessa al palazzo creerà non poche tensioni tra i due innamorati. Lope non potrà fare a meno di pensare alla vecchia vita di Vera e questo lo farà sentire a disagio. Il pessimismo del ragazzo, però, infastidirà Vera. La ragazza spiegherà a Lope che se continua così finiranno per lasciarsi. Nel frattempo, dopo aver parlato di Paco a Julia, Curro si sentirà molto vicino a lei.

L'amicizia appena nata tra il signorino e Julia farà insospettire Martina che non potrà fare a meno di essere gelosa. La figlia di Margarita penserà che stia nascendo qualcosa tra Curro e Julia.

L'ultimo incontro di Gregorio e Manuel

Nelle puntate precedenti, Manuel ha deciso di incontrare Gregorio per convincerlo a partire per sempre e liberare Pia dalla sua ossessione. Il marchesino ha dato appuntamento all'ex maggiordomo con una lettera e si è presentato da solo all'incontro. Manuel ha rischiato la vita, perché Gregorio non ha esitato ad aggredirlo, ma alla fine è riuscito a dire quello che doveva. Il marchesino ha proposto a Gregorio di partire in cambio di una grossa somma di denaro che gli avrebbe consegnato in un secondo appuntamento. Gregorio si è preso un po' di tempo per riflettere sulla proposta, ma la sua vita è finita poco dopo quell'incontro.