Manuel rischierà la vita nel suo incontro con Gregorio nella puntata de La Promessa di venerdì 16 maggio. Il marchesino gli proporrà di lasciare Lujan.

Le anticipazioni rivelano che Gregorio si presenterà armato all'appuntamento con Manuel e sarà pronto a colpirlo. Tuttavia, il giovane manterrà il sangue freddo e riuscirà a convincerlo a riflettere sulla sua proposta: mille pesetas in cambio della libertà di Pia.

Il piano di Manuel e la paura di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel andrà avanti con il suo piano. Dopo un primo tentativo a vuoto, il marchesino lascerà a Gregorio una lettera con un appuntamento e non rivelerà a Jana la data dell'incontro.

Manuel farà di tutto per proteggere l'incolumità della cameriera, ma Jana lo sorprenderà armata e capirà subito cosa sta per succedere. Il marchesino confermerà alla ragazza che si sta recando all'incontro con Gregorio, ma le intimerà di non seguirlo per nessuna ragione. "Ricordati che abbiamo un sogno", dirà Jana a Manuel, raccomandandogli di stare attento in nome del loro amore. Gregorio si presenterà armato all'appuntamento, in attesa di Manuel, con intenzioni tutt'altro che pacifiche. Il marchesino arriverà al mattatoio e sarà subito aggredito da Gregorio, che lo afferrerà puntandogli il coltello. "Parliamo", insisterà Manuel, "Non sei curioso di sapere cosa ho da dire?". L'ex maggiordomo non lascerà Manuel e continuerà a minacciarlo, chiedendogli di non intromettersi nel suo matrimonio.

La proposta di Manuel a Gregorio

Nella puntata de La Promessa in onda venerdì 16 maggio, Manuel rischierà la vita a causa di Gregorio, che lo minaccerà con freddezza. Il marchesino chiederà a Gregorio di sparire per sempre dalla vita di Pia, ma l'ex maggiordomo avvicinerà sempre di più la sua arma a lui e questo lo spaventerà. Il marchesino riuscirà a convincere Gregorio a lasciarlo, promettendogli un'offerta molto vantaggiosa. Manuel chiederà a Gregorio di lasciare Lujan in cambio di mille pesetas. "Non mi interessa", replicherà Gregorio con disprezzo. A quel punto, Manuel minaccerà di denunciare Gregorio per l'omicidio di un uomo di cui ha tutte le prove. Il marchesino darà a Gregorio qualche giorno per pensare alla sua proposta, promettendo che al prossimo incontro porterà il denaro.

Il piano di Pia non può durare per sempre

Manuel si sta impegnando per restituire a Pia la sua libertà. Mentre lui era in guerra, Pia ha inscenato la propria morte perché Gregorio ha ricominciato a perseguitarla. La governante, d'accordo con Jana, Romulo e Alonso, ha finto di togliersi la vita e si è rifugiata in una grotta. Ancora adesso, tutti la credono morta, incluso Ricardo, che la amava e ha sofferto molto per questa perdita. Al suo ritorno dalla guerra, Manuel ha appreso da Jana cosa stava succedendo e ha capito di dover fare qualcosa. Non è possibile che Pia continui a vivere nell’ombra per sempre. Il marchesino ha deciso di affrontare direttamente Gregorio, nonostante le forti preoccupazioni di Jana.