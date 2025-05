Tradimento andrà in onda in prima serata anche martedì 6 maggio e in questa puntata Kahraman bacerà Oylum

Le anticipazioni rivelano che Kahraman proteggerà ancora una volta Oylum da Mualla, rafforzando ulteriormente il loro legame, al punto da lasciarsi andare a un bacio. Nel frattempo, Tolga tornerà con Selin e organizzerà una festa per annunciare a tutti che stanno aspettando una bambina.

Oylum tornerà da Can grazie a Kahraman

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Kahraman si troverà fuori per lavoro, quando Mualla caccerà Oylum dalla sua villa.

La donna non potrà tollerare che sua nuora metta in ridicolo il nome della famiglia a causa del suo passato con Tolga. Tutto avrà inizio perché in rete inizierà a girare un video che ritrae lo scontro tra Kahraman e Tolga e in cui si insinua che ci sia ancora del tenero tra Oylum e il suo ex. La ragazza non avrà la possibilità di vedere il suo bambino, che resterà da Mualla, e questo la farà soffrire molto. Kahraman non avrà idea di quello che ha combinato la zia in sua assenza, perché Mualla in videochiamata fingerà che vada tutto bene. Quando il ragazzo capirà tutto, però, avrà un confronto molto acceso con Mualla. Kahraman imporrà il suo volere e sua zia sarà costretta ad accettare che Oylum torni alla villa.

La ragazza sarà profondamente grata al cugino di Behram e tra loro il legame si farà sempre più importante. Poco prima di andare a letto, Oylum scenderà al piano di sotto e inciamperà in un gradino, ma Kahraman interverrà in tempo per evitarle l’incidente. Quest'ultimo proverà a resistere alla tentazione, ma alla fine cederà e bacerà Oylum. Dopo questo avvicinamento, sia Kahraman che Oylum saranno profondamente imbarazzati. Lei penserà di essere ancora una donna sposata, mentre Kahraman non potrà fare a meno di sentirsi in colpa nei confronti di Behram.

La fine e il nuovo inizio per Tolga e Selin

Nella puntata di martedì 6 maggio, anche Tolga e Selin saranno protagonisti. Il figlio di Oltan, stanco di mentire, spezzerà il cuore a Selin e ammetterà di amare ancora Oylum.

Per la ragazza sarà un dolore insopportabile, tanto che proverà a farla finita. Il gesto di Selin colpirà molto Tolga, che, spinto anche da Oltan, deciderà di tornare da sua moglie e costruire un futuro con lei. Selin e Tolga torneranno a casa insieme e penseranno di organizzare una festa per annunciare a tutti che avranno una bambina. Tutto procederà nel migliore dei modi e i due coniugi sembreranno aver ritrovato la felicità. Tuttavia, la festa farà scoppiare in lacrime Oylum, che guarderà tutto dai social, visto che Serra posterà ogni momento della giornata.

Lo scontro tra Tolga e Kahraman è virale

Nelle puntate precedenti, Kahraman è diventato un punto di riferimento per Oylum. Quest'ultima si fida molto del cugino di Behram, che, a differenza di Mualla, vuole solo il meglio per lei e Can.

Kahraman ha invitato Oylum e Nazan a pranzo fuori con il piccolo Can per trascorrere una giornata all'aperto. L'armonia del momento, però, è stata interrotta da Tolga che è arrivato furioso e si è scagliato subito contro Kahraman. Tolga, fuori di sé, ha accusato l'uomo di desiderare la morte di Behram per prendere il suo posto accanto a Oylum. Tra i due è nata una discussione e sono arrivati alle mani. Una delle clienti del locale ha filmato tutto e nel giro di qualche ora quel video è diventato virale.