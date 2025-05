Tolga spezzerà il cuore di Selin con una verità che, in fondo, lei ha sempre saputo. "Amo ancora Oylum", le dirà nella puntata di Tradimento di martedì 6 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Mualla caccerà Oylum dalla villa dopo averla accusata di non essere stata fedele alla sua famiglia. In rete circolerà il video del litigio tra Tolga e Kahraman, e l'ipotesi di un flirt tra Oylum e il suo ex sarà su tutti i siti di gossip. Nel frattempo, Tolga metterà fine al suo matrimonio con Selin.

Oylum cacciata dalla villa dei Dicleli

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Mualla vedrà le immagini dell'aggressione di Tolga a Kahraman e andrà su tutte le furie.

Non sopporterà di vedere il nome della famiglia sui giornali di gossip e incolperà Oylum di tutto questo. Mualla andrà nella camera del bambino e prenderà Can in braccio, separandolo da sua madre. La donna, inoltre, rispedirà Oylum a casa di Guzide e non vorrà sentire ragioni. Il video farà preoccupare anche Guzide e Oltan, che si incontreranno per parlare di come proteggere i rispettivi figli dalle possibili ritorsioni dei Dicleli. Oltan confiderà di essere in pena per Tolga e in quel momento arriverà la telefonata che avviserà lui e Guzide dell’arrivo di Oylum alla loro villa. Oltan e la sua amica andranno subito a parlare con Oylum e apprenderanno che Mualla l'ha separata da suo figlio a causa dello scontro tra Kahraman e Tolga.

Sentendosi responsabile, Oltan andrà da suo figlio a parlargli, ancora una volta, e Selin sentirà tutto. "Per colpa tua Oylum è stata separata da suo figlio", urlerà Oltan a Tolga, che non si arrenderà e giurerà che eliminerà tutti i Dicleli pur di difendere Oylum. L'atteggiamento di Tolga farà paura a Oltan e farà ingelosire Selin, che si sentirà una nullità agli occhi di suo marito.

La decisione di Tolga

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 6 maggio, Tolga andrà a trovare Oylum e lei lo manderà via in malo modo, accusandolo di averle rovinato la vita. Sconfitto, il ragazzo tornerà da Selin e la troverà in lacrime mentre guarda il filmato delle loro nozze. La ragazza ricorderà a Tolga di avergli chiesto più volte se fosse sicuro di sposarla, accusandolo di averle mentito.

Lui deciderà di essere sincero fino in fondo e dirà a Selin che per lui è molto importante, ma come amica. "Pensavo di amarti, non volevo ferirti. Ho sbagliato. Amo ancora Oylum", dirà Tolga spezzando il cuore di Selin, che scoppierà a piangere. "Questo matrimonio deve finire", affermerà Tolga, promettendo che non lascerà sola né sua moglie né il loro bambino quando nascerà. Selin, disperata, pregherà Tolga di dare un'altra possibilità al loro rapporto, ma lui la abbraccerà negando ogni possibile ritorno.

Tolga ha scoperto che Oylum si è sposata per proteggerlo

Nelle puntate precedenti, Tolga ha visto il video in cui Behram ricattava Oylum prima delle nozze. Quando ha capito che il matrimonio con Behram è stato un modo per proteggere la sua vita, Tolga è scoppiato in lacrime.

Il ragazzo è corso da Oylum per portarla via con sé, incurante della pericolosità dei Dicleli. Lei, però, ha rifiutato Tolga e gli ha chiesto di andare via perché ormai aveva una sua vita. Il figlio di Oltan ha promesso che non si sarebbe mai arreso ed è andato ad affrontare suo padre accusandolo di avergli mentito. Anche a Oltan, Tolga ha spiegato che il suo amore per Oylum è più forte di tutto e lui non potrà mai rinunciarci.