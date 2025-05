Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum si troverà al capezzale di Tolga e gli rivelerà che è il padre di Can. Il ragazzo non potrà sentirla, è ancora sedato dopo il trapianto di rene, ma Oylum si sentirà più sollevata e fiduciosa che presto Tolga possa abbracciare suo figlio.

Oylum decide di donare un rene a Tolga

Oylum farà una scelta molto coraggiosa quando deciderà di donare un suo rene a Tolga. Il ragazzo si troverà in fin di vita dopo che Selin gli ha sparato tre colpi, uno di questi fatale per un rene, che i medici hanno dovuto asportare.

Anche l'altro non ha recuperato le piene funzionalità, così i medici sono stati chiari con Oltan: per sopravvivere, il figlio ha bisogno di un trapianto di rene.

Non si è riusciti a trovare un rene compatibile con Tolga, così Oylum ha fatto il test e ha scoperto la sua compatibilità con il gruppo sanguigno e i tessuti del ragazzo.

Kahraman scopre che Tolga ha messo incinta Serra

Quando Oylum ha parlato della sua scelta a Kahraman, lui non si è mostrato per niente empatico, anzi le ha detto che l'avrebbe accompagnata in questo viaggio, ma dopo la fine di tutto, le loro strade si sarebbero divise.

La situazione precipiterà pericolosamente quando Kahraman, proprio mentre Oylum si troverà in sala operatoria per l'espianto, scoprirà che Tolga ha messo incinta Serra.

Sua moglie sta rischiando la sua vita per un uomo sposato che ha messo incinta la sorella della moglie. Una situazione per lui surreale, che lo porterà, sconvolto, a lasciare l'ospedale.

Oylum confessa a Tolga che è il padre di Can

Kahraman si rifugerà nella sua stanza e, dopo diverse ore, riceverà la visita di Nazan. "L'espianto è andato bene, Oylum si sta riprendendo", gli dirà Nazan, ma lui non sembrerà farsi coinvolgere dalla notizia. Nazan sa che Kahraman vuole divorziare da Oylum per la faccenda della donazione e proverà a farlo ragionare: "Oylum ti ama e ha fatto questa scelta importante perché Tolga è il padre di Can. Per il bene dei figli si fa tutto e anche tu avresti fatto lo stesso".

Parole che riscalderanno il cuore di Kahraman, che deciderà di andare in ospedale da Oylum. Arriverà con un bouquet di palloncini, ma non la troverà in stanza.

Oylum sarà nel reparto di terapia intensiva per far visita a Tolga. Sarà al suo capezzale, distrutta nel vederlo in quelle condizioni, ma fiduciosa per l'esito del trapianto. Tolga sarà sedato, quindi non potrà sentire quello che Oylum sta per dirgli: "Tolga, Can è tuo figlio. Spero che con questo trapianto tu possa avere la possibilità di abbracciarlo di nuovo".

Kahraman resterà colpito da quella immagine e non in maniera positiva: crederà che tra i due non sia finita del tutto.