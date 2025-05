Cambio programmazione per Un posto al sole nel corso della stagione estiva 2025. L'appuntamento con la popolare soap ambientata a Napoli anche quest'anno osserverà un turno di stop durante il mese di agosto, quando verranno fermate le puntate inedite.

Il periodo di pausa durerà due settimane e partirà da lunedì 11 agosto quando, alle 20:50 su Rai 3, sarà trasmesso l'album dei ricordi della soap opera, con le storie più belle e appassionanti che sono state raccontate nel corso dell'ultima stagione di messa in onda.

Cambio programmazione Un posto al sole: cosa succede in estate

A differenza de Il Paradiso delle signore la messa in onda di Un posto al sole è confermata per buona parte della stagione estiva nell'access prime time di Rai 3.

La soap ambientata a Napoli non si fermerà a maggio o giugno, bensì andrà avanti durante i mesi più caldi della bella stagione con puntate inedite, fatta eccezione per un periodo di pausa ad agosto.

Come è già successo nelle passate stagioni televisive, anche questa volta la messa in onda della soap opera sarà messa in stand-by nelle due settimane centrali del mese di agosto, quelle in cui la maggior parte degli spettatori non saranno a casa davanti ai televisori per seguire le nuove vicende della serie.

La soap opera di Rai 3 va in pausa per due settimane ad agosto

Stando a quanto si apprende, lo stop di Un posto al sole per la sosta estiva è previsto a partire da lunedì 11 agosto, giorno in cui nell'access prime time di Rai 3 andrà in onda l'album della serie, con il racconto delle storie più belle che sono state raccontate nel corso della stagione che si è appena conclusa.

L'album dei ricordi di Upas terrà compagnia al pubblico fino al 22 agosto, dopodiché da lunedì 25 agosto torneranno le puntate inedite della nuova stagione, pronte ad appassionare nuovamente gli spettatori per tutta la durata della stagione televisiva 2025/2026 in prima visione assoluta.

La soap aveva registrato ascolti in crescita durante la scorsa estate

La scorsa estate, l'appuntamento in access prime time con Un posto al sole, aveva registrato ascolti in netta crescita complice anche la messa in onda di programmi decisamente più deboli trasmessi nella stessa fascia oraria su Rai 1 e Canale 5.

Techetechetè e Paperissima Sprint totalizzavano complessivamente una media di 5 milioni di spettatori a sera, contro gli 8/8,5 milioni di media che registravano i programmi della stagione autunno-inverno in quella stessa fascia oraria.

Da qui la crescita della soap che, nel periodo estivo 2024, ha registrato punte superiori al 9% di share arrivando a superare la soglia di 1,6 milioni di fedelissimi appassionati.