Secondo le anticipazioni di Tradimento, molto presto ci sarà un confronto importante tra Nazan e Mualla. La prima scoprirà che Kahraman non è figlio della zia Nurhan, come tutti credevano, ma di Kadriye, e vorrà affrontare la zia per capire il motivo di questa lunga menzogna. Per Mualla sarà doloroso parlarne: dietro la vicenda si nasconde un tradimento del marito.

Tradimento: Nazan cerca di riavvicinare Güzide e Sezai, ma lei non perdona

Nazan proverà a fare da paciere tra Güzide e Sezai. I due non stanno più insieme da quando Güzide ha scoperto che Sezai ha avuto un'amante per trent'anni e l'ha addirittura cacciato di casa.

Sezai non saprà cosa fare per farsi perdonare e si appellerà alla migliore amica di colei che legalmente è ancora sua moglie.

Nazan parlerà con Güzide, ma quest'ultima sarà una roccia e non avrà nessuna intenzione di perdonare il marito per quello che ha fatto. Nazan vorrà vederci chiaro, così, con una scusa, andrà a trovare Kadriye, colei che è stata l'amante di Sezai.

Nazan scopre la verità su Kahraman: Kadriye è sua madre

Si presenterà a casa di Kadriye e le dirà che deve porgerle alcune domande per una causa che sta seguendo al tribunale della famiglia. Nazan entrerà a casa di Kadriye e noterà sul muro del salotto tante foto di Kahraman, di quando era piccolo, ma anche in età adulta.

Nazan sarà curiosa e le chiederà: "Chi è questo ragazzo?".

Kadriye la guarderà e le dirà: "È mio figlio, si chiama Kahraman". Nazan non lo darà a vedere, ma sarà sconvolta. Kahraman non è figlio della zia Nurhan, così come Mualla ha sempre fatto credere. Vorrà affrontarla faccia a faccia, così correrà subito a casa sua.

Nazan affronta Mualla: Kahraman è figlio di Kadriye e non della zia Nurhan

Mualla e Nazan sono ai ferri corti, perché quest'ultima ha preso di nascosto Can per portarlo a casa di Güzide. "Mi hai tradita Nazan e questo non te lo perdonerò mai", urlerà Mualla, ma Nazan non si farà mettere i piedi in testa: "Parleremo dopo di questo, adesso siediti che ti devo far vedere una cosa". Nazan prenderà il telefono e le farà vedere le foto di Kahraman appese sul muro della casa di Kadriye.

"Sei andata da quella donna", le dirà Mualla . "Sì, sono andata da quella donna e tu sei una grande bugiard: Kahraman non è figlio della zia Nurhan , come ci hai sempre raccontato, la sua vera madre è Kadriye", le urlerà in faccia Nazan, cogliendo alla sprovvista Mualla, che non si sarebbe mai aspettata che Nazan potesse scoprire la verità.

"Adesso ti siedi e mi racconti ciò che è successo", chiederà Nazan e il viso di Mualla si incupirà improvvisamente, perché sarà doloroso per lei raccontare che Kahraman è il frutto di un tradimento che le ha perpetrato il marito.