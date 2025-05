Ozan e Zelis avranno uno scontro molto duro in carcere nelle prossime puntate di Tradimento. "Sei un perdente, non vali niente", dirà a suo marito, che concluderà alzando la voce: "Voglio il divorzio".

Le anticipazioni rivelano che Zelis finirà in prigione per l'attentato a Behram e Ozan capirà di aver sposato la donna sbagliata. Andrà da lei per sfogare la sua rabbia, ma verrà umiliato da sua moglie, che gli rinfaccerà di non avere carattere.

La verità sull'attentato a Behram

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Mualla non si arrenderà fino a quando non farà giustizia per Behram.

Grazie alle indagini dei suoi uomini, arriverà a un video in cui appare Oylum pagare il sicario di suo marito. Mualla andrà su tutte le furie e attribuirà alla nuora la responsabilità della morte di Behram, ma si sbaglierà. Oylum ricorderà il momento ripreso dal video e risalirà alla vera responsabile di tutto: Zelis. Ozan ricorderà di aver perso il telefono e si renderà conto che sua moglie voleva incastrare lui e Oylum per il suo reato. Zelis verrà arrestata per aver attentato alla vita di Behram e Ozan si pentirà per aver dato fiducia alla moglie. Guzide proverà a stare accanto al figlio, che sarà distrutto per essere stato raggirato in quel modo. Ozan vivrà un momento di profonda crisi, perché si renderà conto che per Zelis è andato contro la sua famiglia e ha lasciato la casa di sua madre.

Guzide darà forza al figlio e gli dirà che purtroppo l'amore rende ciechi: anche lei è stata raggirata da Tarik, che le ha mentito per trent'anni. Una volta riacquistata la fiducia in se stesso, Ozan andrà in carcere a trovare Zelis, solo per sfogare tutta la sua rabbia. In un primo momento, i due si guarderanno a lungo senza parlare, ma poi Zelis inviterà Ozan a dirle ciò che pensa. "Non ti riconosco, sei un'altra ragazza", dirà Ozan con disprezzo, "Ti amavo follemente". Zelis ascolterà lo sfogo del marito, che le rinfaccerà di aver perso il lavoro per colpa sua e di essere arrivato a rubare per farla felice. "Mi hai rovinato la vita", le dirà.

Le provocazioni di Zelis nei confronti di Ozan

Nelle prossime puntate di Tradimento ci sarà un duro faccia a faccia tra Ozan e Zelis in carcere.

Il ragazzo la rimprovererà di avergli rovinato la vita, ma lei non accetterà tutto questo. "Non hai carattere", dirà Zelis, spiegando che nessuno lo ha costretto nelle sue scelte. "Il tuo cuore è cattivo", continuerà ad accusare Ozan, "Sono stato cieco e stupido". "Se sei stupido non dare la colpa a me", risponderà Zelis, facendo infuriare ancora di più suo marito. "Sei un perdente Ozan, non vali niente", concluderà la ragazza prima di alzarsi e voltargli le spalle, "Non voglio vederti mai più". Ozan urlerà: "Voglio il divorzio, mi libererò di te per sempre", ma a Zelis sembrerà non importare nulla. Fuori dal carcere, il ragazzo incontrerà Ilknur, che gli dirà che sua figlia aveva un cuore d'oro, ma le circostanze della vita l'hanno fatta sbagliare.

Le tante bugie di Zelis e l'ingenuità di Ozan

Nelle puntate in onda in Italia, Ozan non ha ancora scoperto il lato oscuro di Zelis. Guzide ha scoperto che Zelis ha aiutato i rapitori di Can, ma Ozan non ha creduto a sua madre nonostante le prove schiaccianti. Il ragazzo ha preferito fare le valigie e seguire sua moglie, certo della sua innocenza. Ozan ha sempre creduto alle bugie di Zelis, inclusa la falsa accusa contro Behram, che secondo la sua versione avrebbe tentato di abusare di lei. In realtà, Behram aveva scoperto il suo tradimento nei confronti di Ozan e le aveva intimato di dire tutto a suo marito. Ozan è accecato dall'amore e anche se il cattivo comportamento di Zelis è già evidente, lui non riesce a dubitare della sua buonafede.