Ricardo rimprovererà duramente Marcelo dopo averlo visto baciare una cameriera nella puntata de La Promessa di sabato 5 luglio.

Le anticipazioni rivelano che il maggiordomo convocherà prima Teresa, ma non avrà il coraggio di dirle che suo marito l'ha tradita. A quel punto l'uomo deciderà di parlare direttamente con Marcelo che chiederà scusa e prometterà di non farlo più. Nel frattempo, Curro sarà molto duro con Julia che ha raccontato a Martina che lui e Jana sono fratelli.

Curro perderà la fiducia in Julia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Curro e Julia ci sarà un chiarimento.

Dopo aver saputo che Julia ha detto a Martina che lui e Jana sono fratelli, Curro tornerà sui suoi passi. Il signorino spiegherà a Julia di aver inventato tutto per giustificare il grande affetto che lo lega a Jana e che non è amore. Julia non riuscirà a capire e Curro sarà molto deluso da lei che non ha saputo tenere per sé quanto gli aveva detto: "Jana mi ha salvato la vita", dirà, "E per questo ho un legame speciale con lei": Curro chiederà a Julia di non fargli altre domande a riguardo se tiene alla loro amicizia.

Nel frattempo, Marcelo terminerà la riparazione della bicicletta e condividerà questo momento con tutta la servitù. La diffidenza iniziale nei suoi confronti sembrerà definitivamente cancellata per i suoi colleghi che inizieranno a volergli bene. Ricardo, invece, non riuscirà a dimenticare di aver visto Marcelo baciare una cameriera. Il maggiordomo convocherà Teresa nel suo ufficio per parlarle di questa faccenda.

Teresa preoccupata per Marcelo

Nella puntata de La Promessa di sabato 5 luglio, Ricardo farà accomodare Teresa: "Devo parlarti di una questione piuttosto delicata". La ragazza penserà subito che Marcelo abbia commesso altri errori sul lavoro e lo giustificherà subito, dicendosi mortificata per il comportamento di suo marito. Ricardo calmerà subito Teresa dicendole che il lavoro di Marcelo è migliorato nell'ultimo periodo. L'uomo non se la sentirà di dirle che ha visto Marcelo baciare un'altra e fingerà di aver chiamato Teresa solo per parlarle del miglioramento del ragazzo.

Successivamente, però, Ricardo convocherà Marcelo e sarà molto duro con lui. "Ti ho visto baciare la cameriera", dirà il maggiordomo rimproverando il ragazzo.

Marcelo si scuserà e dirà che una cosa del genere non si ripeterà mai più.

Il segreto di Marcelo e Teresa

Ricardo pensa che Marcelo abbia tradito sua moglie, ma in realtà non è così. Il ragazzo, infatti, non è il marito di Teresa, ma è suo fratello. Questo segreto lo conosce soltanto Maria, mentre tutti pensano che Teresa e Marcelo siano sposati. Il giovane è arrivato a La Promessa perché sta scappando dalla giustizia, ma non è ancora chiaro precisamente di cosa sia accusato.

Teresa lo ha presentato come suo marito per avere la certezza che venisse assunto anche senza avere esperienza. Adesso, però, è sempre più difficile mentire. Qualche giorno prima, infatti, la foto di Marcelo era sul giornale e i marchesi non l'hanno vista per pure fortuna.