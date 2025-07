Ceyda convincerà Arif a dichiarare il suo amore a Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna. "Vai da lei e dille che la ami", gli dirà.

Le anticipazioni rivelano che Arif non negherà di amare Bahar, ma spiegherà le sue paure a Ceyda. Tuttavia, l'insistenza della donna porterà Arif a credere di più in se stesso e a pensare che il suo amore potrebbe essere importante per Bahar, ormai a un passo dal trapianto.

Bahar circondata da amore

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif diventerà un punto di riferimento importante per Bahar.

La vita di quest'ultima cambierà radicalmente nelle prossime puntate, perché la sua malattia peggiorerà, e avrà bisogno di sostegno. Pur non avendo grosse disponibilità economiche, potrà contare su un gruppo di amici che non la lasceranno mai sola. Per lei ci sarà Yeliz che, dopo il divorzio da suo marito, inizierà a convivere con Ceyda, ma le due amiche non saranno le uniche a occuparsi di Bahar. Nella sua vita ci sarà anche Enver, che si trasferirà da lei e dai bambini dopo l'ennesimo litigio con Hatice. Poi ci sarà Arif, che diventerà sempre più importante sia per Bahar sia per i bambini, che lo adoreranno come un padre. I sentimenti di Arif saranno chiari a tutti e cresceranno giorno dopo giorno, ma l'uomo non riuscirà a farsi avanti con Bahar.

Alcuni timidi segnali arriveranno il giorno del compleanno di Bahar, quando Arif, spinto da Enver, le regalerà una collana con un ciondolo a forma di cuore. Subito dopo la festa Bahar si sentirà male, con dolori così forti da dover andare in ospedale. Anche in questa situazione il gruppo si rivelerà una salvezza per Bahar, che non dovrà preoccuparsi dei suoi bambini. Arif accompagnerà Bahar in ospedale e resterà accanto a lei per tutta la notte. Questa circostanza avvicinerà ancora di più Bahar all'uomo, ma qualcosa frenerà nuovamente Arif dal dichiararsi. Mentre sarà in ospedale, Bahar sognerà di incontrare Sarp, che le farà domande sulla collana che indossa. Nel sogno appariranno anche Doruk e Nisan, che si avvicineranno al loro padre, ma appena vedranno Arif correranno tra le sue braccia facendo andare via Sarp.

Il risveglio di Bahar sarà brusco e la donna continuerà a chiamare il nome di Sarp.

Le paure di Arif e i consigli di Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di Una donna, Bahar e Arif saranno frenati dal sogno di Sarp e nessuno dei due si farà avanti. Quando Bahar sarà dimessa, Ceyda inizierà a fare delle battute su Arif, sperando di formare la coppia che tutti vorrebbero, ma non riuscirà a raggiungere il suo intento. Un giorno, Ceyda andrà a trovare Arif alla caffetteria e gli parlerà chiaramente, mettendolo alle strette. "Ami Bahar?", chiederà ad Arif, che esiterà parecchio a rispondere. L'insistenza di Ceyda, però, porterà l'uomo ad ammettere che ama Bahar: "La amo, ma ho paura". A quel punto la donna lo incoraggerà: "Vai da Bahar e dille che la ami".

"E se lei non mi amasse?", dirà Arif in cerca di rassicurazioni. Ceyda gli spiegherà che Bahar sta lottando tra la vita e la morte e per questo non pensa di andare da lui a dichiararsi. "Devi dirle che la ami e chiederle di sposarti". Arif sarà ancora molto frenato e Ceyda gli dirà che prima di entrare in sala operatoria per il trapianto, Bahar deve sapere che lui la ama. Arif si lascerà convincere dalle parole della sua amica e sarà pronto a dichiarare il suo amore a Bahar.

Ceyda e Bahar: un'amicizia profonda

Nelle puntate in onda in Italia, l'amicizia tra Bahar e Ceyda è appena nata. A legare le due donne è stato uno spiacevole episodio, perché Bahar ha letto sul telefono di Sarp i messaggi d'amore rivolti a un'altra donna.

Disperata, Bahar ha chiesto a Ceyda di far dormire i suoi bambini perché lei non se la sentiva. La vicina di casa è rimasta da Bahar tutta la notte e ha ascoltato il suo pianto: "Amava un'altra". Ceyda ha consolato Bahar e le ha parlato della sua vita. All'inizio della soap tra le due ragazze c'era molta diffidenza. Ceyda temeva che Bahar potesse parlare ad Hikmet dei suoi tradimenti con Yusuf, tanto che ha chiesto al suo amante di sfrattarla. Tutto, però, è cambiato quando l'una ha aperto il suo cuore all'altra.