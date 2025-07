Sumru avrà un duro scontro con Nihayet nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Ho lasciato i gemelli perché avevo paura di te", dirà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che Sumru e Nihayet si troveranno in difficoltà economiche e questo farà riemergere vecchi rancori. La madre rinfaccerà alla figlia di aver dovuto crescerla da sola, mentre Sumru accuserà Nihayet di averla resa una donna fredda e una pessima madre.

La famiglia Sansalan in frantumi

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che i Sansalan attraverseranno un momento molto difficile.

Samet dovrà affrontare una crisi economica senza precedenti, resa ancora più complessa dalla separazione da Sumru. Dopo aver saputo che sua moglie ha avuto due figli a sua insaputa, e che li ha abbandonati, Samet la caccerà di casa e non vorrà più avere rapporti né con lei né con Nihayet. Sumru e sua madre troveranno ospitalità a casa di Zehra, la sorella di Enise, mentre Samet annuncerà pubblicamente il divorzio da sua moglie. Sumru proverà a ricominciare la sua vita partendo da zero e troverà un lavoro in un negozio di tappeti, mentre Nihayet non riuscirà a rassegnarsi alla nuova situazione. L’anziana non approverà gli sforzi della figlia e continuerà a ripeterle che avrebbe dovuto chiedere perdono a Samet per tornare alla villa.

I rapporti tra madre e figlia saranno tesi, ma esploderanno dopo qualche giorno, quando Sumru non avrà abbastanza soldi per comprare le medicine che Nihayet le aveva chiesto. La madre accuserà la figlia di tenere più al suo orgoglio che a lei, sottolineando che alla villa non le sarebbe mancato nulla. "Sei tu la ragione di tutto questo", accuserà Sumru: "Sono una persona debole e cattiva a causa tua, mamma".

Le difficoltà allontaneranno Sumru e Nihayet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, ci sarà un aspro confronto tra Sumru e Nihayet. La prima sfogherà su sua madre tutta la sua frustrazione e l'accuserà di averle rovinato la vita: "Ho abbandonato i miei figli per causa tua. Ho lasciato i gemelli perché avevo paura di te".

Nihayet ascolterà con stupore le parole della figlia: "Tu mi avresti distrutta. Invece la loro nonna era gentile e li ho lasciati a lei". Sumru spiegherà a Nihayet che ha sempre temuto il suo giudizio, e anche quando Nuh e Melek sono tornati è stata dura con loro perché temeva una sua reazione. "Non avevo paura di Samet, ma di te", dirà in lacrime. Nihayet non incasserà le accuse senza batter ciglio e userà il suo passato per difendersi. La donna rivelerà a Sumru che non è stato facile crescerla da sola perché suo padre le aveva abbandonate quando lei aveva pochi mesi. "Eppure non ti ho abbandonata", dirà Nihayet: "Anche se tua nonna era una brava persona". Il rapporto tra madre e figlia sembrerà ormai insanabile e le incomprensioni renderanno ancora più difficile la vita in quella casa.

Il cambiamento di Nihayet

Nelle puntate in onda in Italia, Nihayet ha saputo che Sumru è la madre di Nuh e Melek poco dopo il loro ritorno. La donna si è schierata subito dalla parte della figlia e ha iniziato a essere molto gentile con i ragazzi, fingendosi una nonna affettuosa per scoprire i loro segreti. Nihayet è sempre stata convinta che Nuh e Melek avessero un secondo fine e un piano di vendetta per distruggere tutta la famiglia. Nihayet ha sempre sostenuto Sumru e l'ha anche convinta a non parlare a Samet dell'esistenza dei gemelli, certa che l'uomo l'avrebbe lasciata. Da quando Sumru è stata mandata via dalla villa, Nihayet ha preso le distanze da lei e ha insistito affinché sua figlia mettesse da parte l'orgoglio e implorasse il perdono di suo marito.