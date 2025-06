Sumru rivelerà a sua madre il suo segreto nella quarta puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 15 giugno. "Loro sono i miei figli, li ho abbandonati", dirà in lacrime riferendosi a Nuh e Melek.

Le anticipazioni rivelano che Nihayet sarà senza parole e chiederà a Sumru di spiegarle perché abbia compiuto un gesto simile. Il loro confronto, però, sarà interrotto da uno scandalo familiare: Harika proietterà un video compromettente per screditare Sevilay, proprio alla vigilia delle nozze con Cihan.

Sevilay screditata la notte prima delle nozze con Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sumru vivrà ore di forte tensione a causa del suo passato. Nuh avvertirà sua madre, "Tutti sapranno che siamo tuoi figli", e le intimerà di dire a Samet e alla famiglia Sansalan che lei li ha abbandonati in fasce. Sumru avrà una settimana di tempo e per lei saranno giorni difficili, perché Nuh non farà altro che ricordarle che il tempo sta per scadere.

Ad accorgersi della tensione in famiglia sarà Nihayet, la madre di Sumru, che prenderà in disparte la donna e la metterà alle strette. Chiederà alla figlia cosa è successo con Nuh, visto che lo ha sentito dirle che ha tempo fino a mezzanotte. Sfinita dallo stress, Sumru rivelerà a Nihayet la verità: "Loro sono i miei figli, li ho abbandonati". Nihayet non riuscirà a credere alle parole di Sumru, che le ripeterà di aver abbandonato i suoi figli e di essere molto dispiaciuta per questo.

Nihayet chiederà a sua figlia come abbia potuto fare una cosa del genere e Sumru proverà a spiegarle la sua storia. "Quando sono andata ad Ankara per lavoro, ho iniziato a insegnare nel villaggio", ricorderà la donna, "Stavo bene ma poi tutto è cambiato". In quel momento, la conversazione tra madre e figlia sarà interrotta dalle urla provenienti dalla famiglia, sul punto di esplodere in uno scandalo. Al piano di sotto, Harika proietterà un video per screditare Sevilay durante la serata che precede le sue nozze con Cihan.

Sumru disperata per la paura di perdere la sua famiglia

Nella quarta puntata de La notte nel cuore in onda domenica 15 giugno, la famiglia Sansalan dovrà affrontare grandi difficoltà.

La sera prima delle nozze tra Cihan e Sevilay, la sposa scapperà e tutti saranno in pena per lei e per le sorti della famiglia. Nuh sarà deciso a rivelare a tutti che Sumru è sua madre, visto che il tempo che le aveva dato a disposizione è scaduto, ma alla fine il ragazzo sarà clemente. Darà ancora un altro giorno a sua madre e tacerà con la famiglia. Nihayet ci terrà a parlare ancora con Sumru dei figli che ha abbandonato: "Quando Samet lo saprà divorzierà da te e i tuoi figli non vorranno più parlarti". Anche questa volta, la conversazione sarà interrotta: Samet confesserà alla moglie che Hikmet ha avuto un infarto. Nuh accompagnerà Sumru in ospedale insieme a Melek e la donna chiederà ancora una volta ai suoi figli di non rovinare la sua famiglia: "Fate pagare me, ma non interferite con loro".

Nel frattempo, l'infarto di Hikmet spingerà Sevilay a tornare dalla sua famiglia.

Melek e suo fratello Nuh lavorano per i Sansalan

Nelle puntate precedenti, Nuh ha salvato la vita a Sumru in un incendio e Samet è stato molto riconoscente. Dopo avergli offerto dei soldi, il signor Sansalan ha proposto a Nuh un lavoro come autista di Sumru e lui ha accettato. Grazie a questa decisione, Nuh si è riunito a sua sorella Melek, che già lavorava per i Sansalan come fisioterapista. I due fratelli si trovano alla villa con uno scopo ben preciso: vendicarsi di Sumru, la madre che li ha abbandonati in fasce. Nuh e Melek vogliono sapere il motivo dell'abbandono e vogliono anche che Sumru paghi per tutte le sofferenze che ha creato loro.