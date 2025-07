Sumru dirà tutta la verità alla sua famiglia nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Nuh e Melek sono miei figli", ammetterà in lacrime dopo le provocazioni di Hikmet.

Le anticipazioni rivelano che Sumru dirà ai gemelli il motivo dell'abbandono. "Siete nati da un abuso", spiegherà raccontando che il loro padre ha abusato di lei. Nuh non crederà alle sue parole, visto che ha una foto di lei e suo padre felici, ma la donna insisterà.

La vendetta di Hikmet romperà gli equilibri

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che presto arriverà la verità su Sumru e i suoi figli Melek e Nuh.

La famiglia Sansalan starà stravolta, perché Samet non si aspettava che sua moglie gli avesse mentito per trent'anni. Tutto avrà inizio quando Hikmet scoprirà che la madre dei gemelli è Sumru. La donna tornerà alla villa con la grande soddisfazione di poter finalmente rovinare sua cognata, ma non dirà subito la verità a suo fratello. Prima di tutto, Hikmet si farà intestare metà della villa da Sumru e poi andrà da Tahsin per festeggiare. Quando andrà a casa dell'uomo, però, Hikmet sarà scioccata nel vedere la foto di Sumru nella camera da letto di Tahsin e giurerà ancora vendetta contro la cognata. Dopo aver detto a Samet che Sumru è l'amante di Tahsin, Hikmet sarà certa di essersi presa la sua rivincita, ma si sbaglierà.

Gli uomini di Tahsin sostituiranno subito la foto di Sumru e quando Samet andrà a verificare di persona penserà all'ennesimo colpo di testa di Hikmet. L'uomo tornerà a casa e manderà via sua sorella, accusandola di denigrare Sumru. A quel punto, Hikmet non ne potrà più e chiederà alla servitù di convocare urgentemente tutta la famiglia e chiamare Nuh e Melek. I Sansalan saranno riuniti attorno al tavolo quando arriverà Hikmet, pronta a screditare Sumru di fronte a suo marito e ai suoi figli.

La verità di Hikmet: 'Nuh e Melek sono figli di Sumru'

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet inizierà col dire che in famiglia ci sono troppi segreti e bugie. La madre di Sevilay arriverà al dunque: “Nuh e Melek sono i figli di Sumru”, dirà a Samet, che resterà senza parole e si aspetterà una smentita dalla moglie.

I due gemelli si prenderanno per mano, mentre Hikmet metterà tutti in guardia su di loro. La donna dirà a Cihan che Melek lo ha sedotto per appropriarsi della villa e anche Nuh ha tentato di fare lo stesso con Sevilay. Hikmet proseguirà raccontando che Sumru faceva l'insegnante quando ha messo al mondo due gemelli che ha abbandonato appena nati. La moglie di Samet sarà costretta ad ammettere che sua cognata ha detto la verità: "Nuh e Melek sono i miei figli". In lacrime, la donna si alzerà in piedi e spiegherà ai gemelli il perché di quell'abbandono: "Siete nati da un abuso". Sumru racconterà tutta la disperazione provata, spiegando che alla nascita dei bambini non riusciva a cancellare i terribili momenti del concepimento.

Nuh e Melek otterranno finalmente la risposta che hanno chiesto insistentemente alla madre sin dal loro arrivo alla villa, ma non saranno soddisfatti. Nuh mostrerà a Sumru una foto in cui lei abbraccia felice suo padre: "Tra voi c'era amore". La donna proverà a spiegare a suo figlio che tra lei e suo padre le cose andavano bene all'inizio, ma quando lei ha provato a lasciarlo lui è diventato un'altra persona.

Il passato è tornato a tormentare Sumru

Nelle puntate in onda in Italia, Sumru ha incontrato Nuh e Melek, i figli che non ha mai conosciuto. I due gemelli sono arrivati in Cappadocia con l'obiettivo di vedersi riconosciuti da Sumru, ma hanno incontrato grosse difficoltà sin da subito. La donna ha ammesso di essere la loro madre, ma ha chiesto loro del tempo per parlarne con la sua famiglia.

Nuh ha dato a sua madre pochi giorni, promettendo che presto avrebbe detto lui stesso la verità a tutti. Sumru sta vivendo un momento molto difficile in cui deve fare i conti con un passato doloroso di cui non ha avuto il coraggio di parlare con i suoi figli. Quando Nuh e Melek le hanno chiesto il perché dell'abbandono, Sumru ha spiegato che non poteva fare altrimenti senza rivelare il vero motivo. La donna ha aggiunto che se avesse detto loro il perché dell'abbandono, non le avrebbero creduto.