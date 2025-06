Sumru incontrerà i suoi figli di nascosto e Nuh la metterà di fronte a una scelta nella puntata de La notte nel cuore di domenica 8 giugno: "Se non lo farai tu, lo dirò io, tra una settimana tutti sapranno che siamo tuoi figli".

Le anticipazioni rivelano che Sumru sarà disperata all'idea che il suo segreto possa venire a galla, ma si sentirà impotente. Samet, per sdebitarsi con Nuh, lo accoglierà in famiglia e lo assumerà come autista di Sumru.

Il gesto d'amore di Nuh per sua madre

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che, nella terza puntata in onda domenica 8 giugno, Nuh salverà la vita a Sumru in un incendio.

Il gesto eroico del ragazzo non passerà inosservato agli occhi di tutta la famiglia Sansalan e farà breccia nel cuore di sua madre. La signora Sumru non farà vedere la sua gratitudine, ma andrà a trovare suo figlio in ospedale e gli farà una carezza di nascosto, commossa dalla sua generosità. Sumru non mostrerà a nessuno la sua disperazione per quei bambini abbandonati in fasce, ma spesso scoppierà a piangere e attribuirà il suo malessere allo stress dell'incendio.

La donna darà un appuntamento a Nuh e Melek per sdebitarsi con loro personalmente. Sumru spiegherà ai figli che non può dire il motivo del suo abbandono quando erano appena nati, ma offrirà loro una vita agiata. La donna prometterà di dare a Nuh e Melek tutto il necessario per vivere bene, ma loro non accetteranno la sua proposta. I ragazzi si sentiranno offesi dall'offerta economica e, oltre a rifiutare, intimeranno a Sumru di parlare della loro esistenza alla sua famiglia.

"Se non lo farai tu lo farò io", avvertirà Nuh dando alla donna una settimana di tempo. "Tra una settimana tutti sapranno che siamo tuoi figli", dirà il ragazzo con rabbia.

Anche Nuh vivrà con i Sansalan

Nella terza puntata de La notte nel cuore, Samet avrà intenzione di sdebitarsi con il ragazzo che ha salvato la vita a sua moglie e convocherà Nuh alla villa. Il ragazzo troverà tutta la famiglia Sansalan riunita e Samet prenderà la parola per ringraziare ancora una volta Nuh e annunciare a tutti che da quel momento anche lui sarà parte della loro grande famiglia. "Sarà l'autista di Sumru", dirà Samet, mettendo in seria difficoltà sua moglie che, per l'emozione, lascerà cadere il bicchiere che aveva tra le mani.

Oltre all'arrivo di Nuh, l'attenzione sarà concentrata su Cihan e Sevilay che dovranno sposarsi prima del previsto. Samet darà solo pochi giorni a suo figlio che sarà rassegnato al suo destino accanto a una donna che non ama. Sevilay si preparerà per la notte dell'henné e mentre tutte si divertiranno, lei ricorderà in lacrime i pochi momenti trascorsi con Nuh.

Nuh e Melek, due gemelli in cerca di giustizia

Nuh e Melek sono due fratelli abbandonati in fasce dalla loro madre e cresciuti con la nonna paterna. Alla morte di quest'ultima, Nuh e Melek hanno promesso di cercare la verità sulle proprie origini e si sono recati in Cappadocia, dove vive Sumru, la madre che non hanno mai conosciuto e che adesso ha una nuova famiglia con il ricco Samet.

I due sono decisi a vendicarsi e Melek è riuscita a entrare sin da subito nella famiglia Sansalan facendosi assumere come fisioterapista di sua nonna Nihayet, la madre di Sumru. L'anziana signora è molto gentile con Melek e non capisce perché sua figlia sia così distante con la nuova arrivata. Alla sete di vendetta dei due fratelli, si sono aggiunti anche dei sentimenti importanti che li hanno legati ai Sansalan. Melek ha conosciuto per caso Cihan, il figlio di Samet, e tra loro sembra essere nato un colpo di fulmine. Nuh, invece, ha conosciuto Sevilay, la promessa sposa di Cihan.