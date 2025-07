Hikmet andrà da Samet con una notizia che lo lascerà senza parole nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Sumru è l'amante di Tahsin", dirà la donna, spiegando di aver visto il ritratto di sua moglie nella camera da letto dell'uomo.

Le anticipazioni rivelano che quando Hikmet vedrà la foto di sua cognata in bella vista di fronte al letto di Tahsin impazzirà dalla gelosia: "Ti toglierò la vita, Sumru", giurerà tra sé recandosi da Samet. Hikmet, inoltre, continuerà a ricattare Sumru in cambio del suo silenzio sui gemelli che ha abbandonato da bambini.

La donna pretenderà e otterrà da sua cognata la sua parte della villa e alcuni gioielli.

La scoperta di Hikmet cambierà tutto

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che nelle prossime puntate Hikmet farà di tutto per distruggere sua cognata. Dopo aver capito che Melek e Nuh sono figli di Sumru, Hikmet sarà certa di avere trovato finalmente la chiave per tenerla in pugno. La donna tornerà alla villa con aria vincente e inizierà con delle velate minacce a Sumru. Per farle capire che è al corrente del suo grande segreto, Hikmet metterà in difficoltà sua cognata davanti a Samet. A suo fratello, Hikmet chiederà cosa farebbe se scoprisse che sua moglie ha avuto due gemelli e li ha abbandonati molti anni prima.

Per fare questa domanda, la donna spiegherà che quando è stata ad Aksu ha incontrato un suo amico a cui è capitata questa situazione. La reazione di Samet getterà nel più totale sconforto Sumru, perché l'uomo non avrà nessun dubbio: la metterebbe alla porta senza esitazione. Nihayet e sua figlia si prenderanno la mano per sostenersi, intimorite da Hikmet, ma questo sarà solo l'inizio. La madre di Sevilay, sapendo di avere Sumru in pugno, le chiederà di darle la sua metà della villa in cambio del suo silenzio. Hiktmet si prenderà una rivincita su sua cognata e fisserà l'appuntamento dal notaio per l'indomani.

Le paure di Sumru e i ricatti di Hikmet

Nelle prossime puntate de La notte del cuore, Sumru sarà disperata e si sfogherà con sua madre.

Quest'ultima inviterà sua figlia a non cedere ai ricatti, certa che Hikmet non parlerebbe con Samet del suo segreto. "Se lo facesse perderebbe il potere su di te e non potrebbe più ricattarti", spiegherà Nihayet. L'indomani, Sumru andrà dal notaio con Hikmet e trasferirà a lei la meta della villa che appartiene a lei e suo marito. Successivamente, la madre di Sevilay andrà nella camera di sua cognata e prenderà i suoi gioielli per indossarli a cena.

A suo fratello, Hikmet spiegherà che erano di sua madre e che Sumru ha preferito darli a lei. Samet noterà uno strano comportamento in Sumru e la metterà alle strette quando saranno da soli. Nihayet, però, salverà la situazione dicendo che sua figlia è molto giù a causa della malattia di Samet.

Nel frattempo, Hikmet si recherà alla villa di Tahsin per fargli una sorpresa e quando entrerà nella sua camera da letto vi troverà il ritratto di Sumru in bella vista. La donna andrà su tutte le furie: "Ti toglierò la vita", giurerà tra sé mentre correrà da Samet. Hikmet andrà subito al punto con suo fratello: "Quanto conosci tua moglie?", gli chiederà, "Surmu è l'amante di Tahsin, l'uomo a cui hai venduto la villa". Samet non crederà alle parole di sua sorella, ma lei insisterà così tanto che lo convincerà a recarsi in quella villa per verificare con i suoi occhi l'esistenza di quel ritratto.

Il matrimonio obbligato di Nuh e Sevilay

Nelle puntate in onda in Italia, c'è stato il matrimonio forzato per Cihan e Sevilay.

Nessuno dei due è potuto andare contro il parere dei genitori. Cihan ha ceduto vedendo suo padre crollare in lacrime a causa di un pignoramento, mentre Sevilay non ha avuto altra scelta. Hikmet, infatti, ha minacciato di far fuori Nuh se sua figlia non si fosse sposata. I due cugini sono arrivati all'altare e questa volta entrambi hanno pronunciato il sì che le famiglie volevano. Nuh e Melek hanno assistito alla cerimonia e hanno deciso di andare via, ma poco dopo si sono ricreduti. Nonostante la delusione d'amore, infatti, i due ragazzi hanno deciso di portare avanti la loro missione: conoscere da Sumru la verità sul loro abbandono.