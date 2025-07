Stasera, giovedì 3 luglio 2025, prende il via la quattordicesima edizione di Temptation Island, in prima serata su Canale 5. Il programma, condotto anche per questa stagione da Filippo Bisciglia, porterà sette coppie di fidanzati in un resort in Calabria per 21 giorni di emozioni, tentazioni e confronti davanti ai falò. Il reality dei sentimenti punta su di loro (e anche Mediaset, vista la difficoltà in termini di ascolti degli show in onda negli scorsi mesi).

Temptation Island 2025: una location inedita e regole confermate

Per la prima volta, il format di Temptation Island lascia la Sardegna per trasferirsi nel Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina in provincia di Catanzaro, in Calabria.

Le dinamiche del format, però, restano quelle classiche: i fidanzati e le fidanzate saranno separati in due villaggi distinti, circondati da 26 single (13 tentatrici e 13 tentatori) pronti a cambiare gli equilibri delle relazioni. I falò di confronto—momenti di massima tensione—resteranno i momenti clou, e il tradizionale “pinnettu” diventa quest’anno il “Capanno”.

Temptation Island: Le coppie pronte al salto nel vuoto

Sette le coppie in gara: Valentina e Antonio (rispettivamente 32 e 33 anni), Alessio e Sonia M. (39 anni lui, 48 lei), Maria Concetta e Angelo (37 anni e 33 anni, Simone e Sonia B. (28 anni lui, 25 lei), Denise e Marco (36 anni e 31), Lucia e Rosario (27 anni lei, 29 lui) e Sarah e Valerio (24 e 26 anni).

Diverse le durate dei legami: dalle relazioni appena avviate a quelle collaudate dagli anni. Tutti però con un punto in comune: la voglia di mettere alla prova sentimenti e certezze. Al termine dell'esperienza nel docu-reality targato Mediaset, i componenti delle coppie rimaste in gioco dovranno prendere la loro decisione se tornare a casa insieme oppure separati nell'attesissimo falò di confronto finale.

Non mancano i colpi di scena: si vocifera già su chi chiederà un confronto anticipato dopo appena due giorni. In particolare, l’avvocata Sonia M., in crisi con Alessio, secondo alcuni rumor, potrebbe far scattare un falò lampo già nella serata inaugurale.