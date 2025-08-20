Alessia Macari è stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip del 2016. Nasce a Dublino il 16 ottobre 1993 da genitori italiani, si trasferisce poi a Casalvieri, in provincia di Frosinone. Si fa conoscere al pubblico del piccolo schermo nel programma 'Avanti un altro!' interpretando 'la Ciociara' nel salottino del programma condotto da Paolo Bonolis. Nel 2018 partecipa a Tale e Quale Show. L'ex gieffina è sposata con il calciatore Oliver Kragl. I due sono convolati a nozze il 20 maggio del 2019 a Foggia, città nella quale il tedesco giocava.

Nelle scorse ore Macari è stata contattata dalla redazione di Blasting News per un'intervista.

Alessia Macari sul Grande Fratello Vip: 'Il ricordo più bello è quando ho vinto'

Alessia, lei è stata la prima vincitrice del Grande Fratello VIP: cosa ricorda con più emozione di quell’ è esperienza e in che modo ha cambiato la sua vita?

"L'esperienza al Grande Fratello Vip è stata unica. Solo chi l'ha vissuta mi può capire. Il ricordo più bello è quando ho vinto perché non me l'aspettavo. Sono entrata nella Casa e insieme a me c’erano le star più grandi d’Italia".

Il pubblico televisivo l'ha conosciuta come la simpatica “Ciociara” di Avanti un Altro: che ricordi ha di quel periodo e quanto è stato importante per la sua carriera?

"È proprio grazie al ruolo della Ciociara - che per me non era solo un ruolo ma ero io - che è iniziato la mia carriera in televisione in Italia. Devo tutto a quel programma. Mi ha fatto crescere anche come persona e mi ha fatto comprendere che non tutte le college sono le tue amiche".

Dopo questi successi televisivi, si è presa dei periodi lontano dalle scene: oggi di cosa si sta occupando e quali sono i suoi progetti futuri?

"Ho fatto tantissimi programmi e ho lavorato con i più grandi della televisione. Credo che per la mia età ho fatto tanti programmi troppo in fretta, da giovanissima. Vorrei tanto tornare in tv ma aspetto il programma adatto a me".

Macari: 'I social sono importanti per il lavoro'

Quanto contano oggi per lei i social network? Li vive più come un lavoro, uno strumento di comunicazione con i fan o come uno spazio personale?

"I social sono importanti per il lavoro. Ecco li vedo più come un lavoro che altro, perché tante cose che vengono promosse o esposte non corrispondono alla realtà".

Il suo matrimonio è stato seguito con grande affetto dai tuoi sostenitori: come vive la sua vita privata lontano dai riflettori e quanto è importante avere accanto una famiglia solida?

"Vivo un matrimonio normale, come tanti. L'unica cosa che cambia è che facciamo tantissimi traslochi per il lavoro di mio marito, ma per il resto non lo considero tanto un matrimonio privato.

Siamo molto attivi su i social".

Alessia Macari: 'Non ho rimpianti'

Guardando indietro al suo percorso, c’è qualcosa che rifarebbe esattamente allo stesso modo e qualcosa che invece cambierebbe?

"Credo che tutto è andato come doveva. Non ho rimpianti. Sono stata molto fortunata".

In tanti la ricordano per la tua allegria e spontaneità: pensa che queste qualità possano essere la chiave del suo successo e un punto di forza anche nei suoi prossimi progetti?

"Io sono sempre stata me stessa, non smetterò mai di farlo. Sono sempre stata così e non cambierò mai".