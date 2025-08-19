Nei nuovi episodi di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 24 al 30 agosto, Eric Forrester verrà dimesso dall'ospedale e tornerà a casa, dove racconterà ai familiari l’esperienza premorte vissuta durante il coma, in cui ha incontrato Stephanie. Intanto, tra Luna e RJ scoppierà la passione, così come tra Bill e Poppy, che daranno spettacolo a Il Giardino.

Eric lascia l'ospedale: anticipazioni dal 24 al 30 agosto

Tra Poppy (Romy Park) e Bill (Don Diamont) il legame si farà sempre più stretto, ma questa relazione non verrà ben vista da Li Finnegan, che accuserà la sorella di essere una cacciatrice di dote.

Il confronto tra le due sarà molto duro, con la madre di Finn che accuserà Poppy di usare il legame della figlia Luna con RJ per il proprio tornaconto. Finn comunicherà a Eric che presto verrà dimesso, mentre Ridge continuerà a essere tormentato dal dubbio di aver preso la decisione giusta acconsentendo alla cura sperimentale. Gli ultimi controlli medici permetteranno a Eric di uscire dall'ospedale e tornare a casa, dove verrà accolto calorosamente da tutta la famiglia.

Eric racconta dell'esperienza ultraterrena con Stephanie

Bill Spencer inviterà Poppy a Il Giardino e i due condivideranno ricordi del loro passato. Il magnate corteggerà apertamente Poppy e lei si lascerà andare davanti a tutti iniziando a ballare intorno ai tavoli del ristorante.

Alla fine, scatterà pure il bacio con Bill, sotto gli occhi attoniti di Sheila e Deacon. Non appena tornato a casa, Eric confiderà a Ridge, Brooke e Donna di aver vissuto un'esperienza ultraterrena mentre era in coma. Racconterà del suo incontro con Stephanie e della sua percezione di pace e serenità. Nonostante ciò, Eric assicurerà di essere molto contento di essersi risvegliato dal coma e di aver avuto una seconda possibilità di vivere appieno la sua vita, circondato dall'amore della sua famiglia. Eric vorrà poi rassicurare Ridge: non prova rancore verso di lui per non aver rispettato le sue ultime volontà, anzi, gli sarà grato per avergli dato questa seconda chance.

Beautiful resta una delle soap più seguite nel pomeriggio di Canale 5

Dopo alcune settimane in cui Mediaset ha trasmesso le repliche di Beautiful, la serie tv americana torna su Canale 5 con i nuovi episodi nell'ultima settimana di agosto. La soap non dovrebbe più subire nessun altro stop. D'altronde, Beautiful, da più di trent'anni, è una delle serie più seguite del pomeriggio e Mediaset non vuole certo rinunciare a un prodotto che regala da tanti anni una media di 2 milioni di telespettatori a puntata.