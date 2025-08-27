Le anticipazioni sulle nuove puntate di Forbidden Fruit previste nel corso del 2026 su Canale 5 rivelano che si assisterà a una drammatica aggressione che avrà come protagonista Ender, di cui si perderanno le tracce.

La donna verrà gettata in acqua e, da quel momento, riaffioreranno solo le sue scarpe ma non il suo corpo, al punto che Halit la darà per morta ma non sarà così.

Intanto, però, anche il destino di Halit non sarà dei migliori: l'uomo uscirà di scena drammaticamente nel corso degli episodi futuri della soap, dopo una rovinosa caduta dalle scale che si rivelerà fatale.

Ender scompare in acqua: cosa succede in Forbidden Fruit nel 2026

Con l'inizio della terza stagione di Forbidden Fruit, Ender si ritroverà a fare i conti con la visita di una donna misteriosa che la colpirà in maniera violentissima alla testa.

La donna, priva di sensi, cadrà in mare e da quel momento in poi sparirà nel nulla: nessuno saprà che fine abbia fatto dato che, dalle acque, emergeranno soltanto le sue scarpe ma non il suo corpo.

Halit darà per scontato che la sua ex moglie sia ormai defunta e si preparerà ad organizzarle un funerale con tanto di tomba dove, però, all'interno non ci sarà il corpo di Ender.

La donna, infatti, non è morta per davvero e tornerà nel corso degli episodi successivi della fortunata serie.

Halit esce di scena drammaticamente

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Forbidden Fruit del 2026, inoltre, rivelano che anche per Halit il finale non sarà dei migliori.

L'uomo, dopo la nascita del figlio che ha avuto da Yildiz, impedirà alla donna di vederlo e di passare del tempo con lui.

Yildiz sarà costretta a recarsi in gran segreto nella villa del marito, per poter vedere il figlio durante la sua assenza. Un giorno, però, Halit tornerà in anticipo e beccherà la donna mentre culla il bambino, andando su tutte le furie.

Tra i due nascerà uno scontro che verrà ascoltato in presa diretta anche da Ender e Sahika, le quali decideranno di intervenire per mettere in salvo Yildiz.

Nascerà una colluttazione che porterà Halit a cadere rovinosamente dalle scale della sua villa: per lui non ci sarà nulla da fare e morirà sul colpo, mentre le tre donne verranno arrestate.

La soap Forbidden Fruit prevista anche nel weekend di Canale 5

In attesa di questi episodi, la soap per tutta la stagione autunnale è confermata nel daytime feriale di Canale 5 alle 14:10 e andrà in onda anche al sabato pomeriggio.

Dal 6 settembre e per le successive settimane, Mediaset puntare su questo prodotto per cercare di trainare al meglio il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, confermato anche quest'anno nel fine settimana dalle 16:30 alle 18:45.