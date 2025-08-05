Nelle prossime puntate della seconda stagione di Forbidden fruit, Ender scoprirà che Yildiz è incinta di Halit. La notizia la destabilizzerà profondamente, alimentando timori per il futuro del figlio Erim e per gli equilibri familiari. Di fronte a questo scenario, Ender inizierà a pianificare la sua contromossa.

Ender tenta di distruggere Yildiz con una foto compromettente

Ender penserà di avere Yildiz in pugno quando le svelerà che lei e Halit hanno una relazione extraconiugale. Con il suo spirito vendicativo, scatterà una foto di lei e Halit mentre saranno a letto insieme e la invierà a Yildiz, certa che possa causare un vero terremoto emotivo nella vita dei due coniugi e così sarà.

Yildiz affronta Halit dopo la rivelazione

Perché Yildiz arriverà come una furia a casa di Ender e avrà una lite molto accesa con Halit, che la porterà a stare male. Uno svenimento della ragazza interromperà quel momento di tensione, tramutandolo in tragico. Halit non perderà tempo e correrà subito in ospedale con Yildiz, lasciando Ender da sola a casa.

Halit riceve una diagnosi che cambia tutto

Per tutta la sera, Ender non farà altro che chiamare Halit per sapere come stanno le cose, ma lui non le risponderà. Ender non potrà nemmeno immaginare che, in quel momento, Halit sta scoprendo che Yildiz è incinta, sarà questa la diagnosi che daranno al pronto soccorso.

Yildiz mente sulla gravidanza per manipolare Halit

In realtà, Yildiz non è affatto incinta, sta solo fingendo per incastrare Halit e il suo piano sta riuscendo perché ha ottenuto la complicità di medici e paramedici grazie alla corruzione. A ogni modo, Halit ci crederà e anche per la reputazione della sua famiglia, crederà che la cosa più giusta sia rimanere al fianco di Yildiz, almeno fino a quando nascerà il bambino.

Erim reagisce con rabbia alla notizia del bambino

La notizia dell'arrivo di un nuovo bambino scatenerà il panico a casa Argun, soprattutto in Erim, che ha sempre sperato che il padre lasciasse Yildiz per tornare con la madre. Invece, con l'arrivo di questo bambino, le cose non sono destinate a cambiare.

Ender teme per il figlio Erim e prepara una nuova strategia

Anche Ender non prenderà bene la notizia. La mattina seguente allo svenimento di Yildiz avvenuto a casa sua, Ender si presenterà nell'ufficio di Halit per capire che cosa sia successo. Lui sarà estremamente sincero con lei: "Yildiz è incinta".

Ender sarà sconvolta, anche perché vedrà il suo piano per separare Halit da Yildiz andare in fumo, solo che non vorrà dargli la soddisfazione di essere dispiaciuta per questo. "E non pensi a nostro figlio Erim? Con l'arrivo di un nuovo bambino, che cosa ne sarà di lui?", dirà Ender e Halit le spiegherà che l'arrivo di un altro figlio non toglierà spazio a quelli già presenti. È chiaro che il problema principale di Ender non sia questo e sicuramente escogiterà un piano per sbarazzarsi del bambino di Yildiz.