Le coppie e i single di Temptation Island non hanno ancora condiviso nulla sulla loro esperienza nei villaggi, e il motivo potrebbe essere legato a una futura ospitata a Uomini e donne. Come riportato sul profilo Instagram di Dariagossiptv, la sorella di Valentina ha spiegato perché né lei né Antonio sono attivi sui social dopo la messa in onda dell’ultima puntata. La ragazza ha scritto che tutti i componenti del cast del reality torneranno online tra un po’, molto probabilmente non prima dell’inizio di settembre.

Le novità sull'assenza del cast su Instagram

Perché fidanzati e single di Temptation Island non hanno ancora pubblicato nulla su Instagram? Sono passati diversi giorni da quando è andata in onda l'ultima puntata del reality, ma nessun membro del cast ha rotto il silenzio con dichiarazioni o con contenuti inediti sull'esperienza nel villaggio.

Tra le storie della pagina Dariagossiptv, però, si può trovare lo screenshot di una conversazione che la sorella di Valentina ha avuto con i fan su TikTok, in particolare alcune risposte sull’inattività sui social delle coppie.

"Perché tutti i protagonisti tengono ancora i profili chiusi nonostante sia finito il programma?", ha chiesto una curiosa utente.

"Non dipende da loro, ma da terzi, comunque a breve saranno attivi", ha replicato la ragazza, che conosce i motivi dell’assenza di sua sorella dai social.

A chi le ha chiesto quando fidanzati e tentatori potranno avere il via libera dalla redazione, la sorella di Valentina ha risposto: "Per settembre".

I commenti degli utenti social

Secondo quello che ha svelato la sorella di Valentina su TikTok, tutto il cast di Temptation Island dovrebbe rimanere in silenzio circa un mese, molto probabilmente finché non inizieranno le registrazioni di Uomini e donne (si vocifera che alcune coppie saranno ospiti delle prime puntate per parlare dell'esperienza nel villaggio).

"Al 90% dobbiamo aspettare settembre per l'apertura dei profili", "Dobbiamo avere pazienza e aspettare", "Se l'ha detto la sorella di Valentina, sarà vero", "Quindi loro devono aspettare le puntate di U&D per poter postare?", "Cos'è questa nuova moda?", "Non ha senso", "Basta", si legge su Instagram e su X da quando è trapelato il motivo per il quale i fidanzati e i tentatori non stanno pubblicando alcun contenuto sui social.

quindi i personaggi di temptation devono seriamente aspettare le puntate di u&d per postare sui social… ma cos’è questa nuova moda senza senso bastaaaa pic.twitter.com/3d5SsInt7h — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 4, 2025

Cambiano le regole del programma

I fan di Temptation Island sono delusi e sorpresi dalla novità che hanno appreso in queste ore.

Solitamente, i fidanzati e i single riprendevano possesso dei loro account Instagram subito dopo la messa in onda dell'ultima puntata, invece quest'anno le regole sono cambiate e il motivo potrebbe essere legato all'ospitata a Uomini e donne.

Alla fine di agosto trapeleranno le anticipazioni delle prime registrazioni del dating show, e solo allora si scoprirà se i protagonisti di Temptation Island saranno presenti in studio per confronti, aggiornamenti e possibili "insediamenti" sul trono.