Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 18 al 22 agosto rivelano che Cem deciderà di annunciare pubblicamente il fidanzamento con Zeynep. Il momento verrà rovinato da Zehra che informerà tutti che, poco prima, Alihan e Zeynep si sono baciati.

Zeynep chiude la relazione con Alihan

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 agosto, prendono il via dall'inedita alleanza tra Kemal e Ender che uniranno le loro forze per rovinare il matrimonio tra Yildiz e Halit.

Quest'ultimo non saprà che, in passato, Yildiz è stata sposata con Kemal. Così dopo aver fatto in modo che il vecchio autista di Erim venisse licenziato, Ender assumerà Kemal come suo autista personae e poi lo introdurrà a casa di Halit.

Notando la tristezza di Zeynep, Cem la inviterà a fare una passeggiata e coglierà l'occasione per dichiarare finalmente l'interesse nei suoi confronti. Poco dopo, Zeynep avrà una discussione con Alihan, accusandolo di non essersi presentato ad un importante appuntamento. Alihan, per non rivelare di avere problemi con Lela, non fornirà una scusa accettabile per la sua assenza e Zeynep deciderà di chiudere la relazione con lui. Successivamente, notando il crescente interesse di Cem nei confronti di Zeynep ed essendone geloso, inviterà a cena il collega per sapere qualcosa di più a riguardo.

Kemal preso in simpatia da Halit

Non sapendo che Yildiz usa i soldi della carta di credito per pagare l'amica Sengul che la sta ricattando, Halit intimerà alla moglie di moderare le spese. Inoltre, Kemal comincerà il periodo di prova come autista di Emir e l'incontro con Yildiz sconvolgerà quest'ultima. Yildiz proverà a farlo licenziare, ma Halit, inconsapevole del passato con la moglie, prenderà in simpatia Kemal e lo terrà a lavorare per la sua famiglia. Nel frattempo, un incontro di Ender e Halit presso un amico comune porterà i due ex coniugi a vivere momenti di vicinanza.

Zeynep dirà alla sorella di non amare Cem ma di non avere il coraggio di confessarglielo. Inoltre, durante la festa per la sua azienda, Alihan seguirà Zeynep e, ribadendo i suoi sentimenti, la bacerà.

Infine, durante il party, Cem comunicherà a tutti il suo fidanzamento con Zeynep ma Zehra interverrà dicendo a tutti del bacio tra Alihan e Zeynep.

Ottimi ascolti per Forbidden fruit

Continua ad ottenere ottimi risultati la soap turca in fatto di share, risultati che sono ancora più sorprendenti in considerazione del periodo, ossia pieno agosto. Ad esempio, nella puntata di Forbidden Fruit andata in onda venerdì 8 agosto lo share è stato pari al 20.46% con una media di spettatori pari a 1.893.000.