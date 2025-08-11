Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano un tradimento inaspettato. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 agosto alle 14:10 su Canale 5, Halit si lascerà andare alla passione con Ender, tradendo così Yildiz. Nel frattempo, Alihan e Zeynep si baceranno, ma verranno visti da Zehra, che rivelerà a Cem quanto accaduto.

Ender vuole che Halit e Yildiz si lascino

Ender tramerà alle spalle di Yildiz, cercando in ogni modo di fare in modo che Halit lasci la sua giovane moglie. Il losco piano della donna prevederà un'alleanza insolita con Kemal, primo marito di Yildiz, che verrà assunto con uno stratagemma come autista personale di Erim.

Nel frattempo, il rapporto tra i coniugi Argun inizierà a entrare in crisi a causa delle spese ingenti che Yildiz farà con la carta di credito di Halit. Quest’ultimo, quindi, pregherà la moglie di smetterla di spendere denaro in modo così sconsiderato. Il facoltoso imprenditore, però, non sarà minimamente al corrente né del fatto che la consorte lo sta truffando, né che ha un matrimonio naufragato alle spalle. Ci sarà un colpo di scena inaspettato quando Halit incontrerà Ender e tra i due ci sarà un ritorno di fiamma.

Alihan e Zeynep si baciano di nascosto

Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende sentimentali di Zeynep, che sarà giù di morale. Cem, quindi, vorrà risollevare l’umore della ragazza, proponendole una passeggiata durante la quale si dichiarerà.

Alihan sarà geloso per l’intesa crescente tra Cem e la sua ex fidanzata e vorrà sondare il terreno per fare luce sul reale rapporto tra i due. Parallelamente, Zeynep chiarirà i sentimenti che prova per Cem, confessando a sua sorella Yildiz di non essere innamorata di lui. Alihan, Cem e Zeynep si troveranno poi insieme allo stesso evento, durante il quale la giovane Yilmaz bacerà il suo ex fidanzato, ma Zehra osserverà l’avvicinamento intimo tra i due. La figlia di Halit, quindi, rivelerà subito a Cem quanto ha visto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Yildiz ha iniziato a truffare Halit

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Yildiz è stata ricattata dalla sua amica, che le ha chiesto sempre più denaro.

La signora Argun, non avendo a disposizione soldi contanti, ha escogitato una truffa ai danni di Halit, effettuando finte transazioni con la sua carta di credito e offrendo un lauto compenso anche a una commessa che ha prodotto falsi scontrini. Nel frattempo, Alihan ha lasciato Zeynep per paura di soffrire a causa dei traumi del suo passato. In seguito, l’imprenditore si è reso conto di essere innamorato della sua ex compagna e ha provato a riconquistarla, ma senza successo.