Nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna, Enver Sarıkadı (Şerif Erol) farà prendere un grosso spavento ai suoi familiari, infatti avrà un attacco cardiaco durante la fuga da alcuni uomini armati, dopo aver incontrato Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), il marito della sua figliastra Bahar (Özge Özpirinççi).

Enver chiede a Sarp di stare lontano da Bahar

Ben presto, Enver scoprirà che Sarp è vivo, grazie a Batir, il proprietario del negozio di telefonia del suo quartiere. L’uomo affronterà la figlia Sirin (Seray Kaya), dopo aver appreso che è stata vista in compagnia di Sarp.

Messa alle strette, la ragazza accetterà di organizzare un incontro tra suo padre e Sarp, servendosi dell’aiuto del suo amico Levent (Semi Sırtıkkızıl). Tuttavia, Sirin stringerà un accordo con Suat (Gazanfer Ündüz), il nuovo suocero di Sarp, per non far scoprire a Bahar che in realtà suo marito è vivo. La giovane poi avviserà Suat, dicendogli che suo padre è in procinto di incontrare Sarp.

Nonostante ciò, Enver avrà un faccia a faccia con Suat, al quale farà una sfuriata per aver abbandonato Bahar e aver sedotto sua figlia Sirin. Inoltre, il sarto farà presente a Sarp di stare lontano dalla sua precedente famiglia, per essersi rifatto una nuova vita con la ricca Piril (Ahu Yağtu). L’accesa conversazione verrà interrotta dall’arrivo improvviso degli scagnozzi di Suat, così, Sarp inviterà Enver a salire in un taxi con lui, ma durante la fuga il sarto verrà colpito da un infarto.

Enver viene operato, Yeliz e Ceyda non dicono a Bahar che Sarp è vivo

A seguito del ricovero d’urgenza in ospedale, Enver verrà operato, mentre Sarp sarà invitato da Hatice (Bennu Yıldırımlar) a stare distante da Bahar e dai loro figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Anche, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayça Erturan) scopriranno che Sarp è vivo, ma decideranno di nascondere la verità all’amica Bahar, per non aggravare le sue condizioni di salute.

Appena tornerà a casa, Sarp troverà il cellulare di Enver nella sua tasca: proprio in quello stesso istante, riceverà una chiamata da Bahar, ma a evitare il peggio ci penserà Ceyda. Quest’ultima, dopo aver strappato il cellulare dalle mani di Bahar, farà credere a Sarp di chiamarsi come la sua prima moglie.

Infine Enver vorrà vedere Sarp appena si risveglierà.

Enver è andato a vivere a casa di Bahar

Negli episodi precedenti già trasmessi su Canale 5, Enver si è trasferito a casa della figliastra Bahar, per starle accanto durante la sua malattia. Nello specifico, l'uomo ha abbandonato il tetto coniugale a causa dell'ennesima cattiveria della figlia Sirin, la quale ha fatto sapere ai nipoti Nisan e Doruk che la loro madre Bahar rischia di morire.