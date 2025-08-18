Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 dal 25 al 29 agosto 2025, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) farà perdere le sue tracce, dopo che Zehra Argun (Şafak Pekdemir) rivelerà in pubblico la sua relazione con Alihan Tasdemir (Onur Tuna), proprio quando Cem (Gün Akıncı) la presenterà come sua fidanzata.

Alihan non riesce a riconquistare l’ex fidanzata Zeynep

Dopo essere stata messa in cattiva luce da Zehra, per aver rivelato nel corso di un evento di averla vista tra le braccia di Alihan in bagno, Zeynep sparirà nel nulla.

Appena verrà ritrovata da sua sorella Yildiz (Eda Ece), la ragazza tenterà di fare pace con Cem, che deciderà di rimanere suo amico, dopo averla perdonata.

Intanto, Yildiz si insospettirà per la vicinanza tra Halit (Talat Bulut) e Defne (Yeliz Şar) e vorrà vederci chiaro. Ender (Şevval Sam) invece, ordinerà a Kemal (Sarp Can Köroğlu) di spiare il suo ex marito Halit.

Alihan non riuscirà a riconquistare l’ex fidanzata Zeynep, visto che lo respingerà ancora una volta, ribadendogli che tra loro è finita.

Halit scopre che Yildiz gli ha sottratto del denaro, Emir rimane colpito da Lila

Appena scoprirà grazie a Defne che Yildiz gli ha sottratto del denaro, Halit farà una sfuriata alla moglie e si trasferirà in un albergo da solo in cui finirà per trascorrere la notte con l’ex moglie Ender.

In seguito, Yildiz riuscirà a trovare un lavoro grazie al suo ex marito Kemal, nonostante l’opposizione di Halit.

Spazio anche a Emir (Serkan Rutkay Ayıköz), che rimarrà colpito da Lila (Biran Damla Yılmaz), dopo essere stato assunto nella compagnia di Alihan.

Hira (Ebru Şahin) proporrà a Zeynep un’uscita a cinque, per presentarle l’uomo che le piace: alla serata ci saranno anche i colleghi di lavoro Emir e Caner (Barış Aytaç).

Zeynep è rimasta delusa dal comportamento dell’ex fidanzato Alihan

Appena ha saputo del ritorno dell’ex fidanzata Zeynep a Istanbul, Alihan ha cercato in tutti i modi di fare pace con lei. Dopo averla costretta a rimanere in ascensore con lui, l’imprenditore le ha chiesto una seconda possibilità.

A quel punto, Alihan ha consegnato alla ragazza un film in cui c'era l'indizio per capire il luogo in cui lui la avrebbe aspettata. Dopo essersi confidata con sua sorella Yildiz, Zeynep ha accettato di incontrare Alihan. Purtroppo l’uomo non è riuscito a presentarsi all'appuntamento a causa di un imprevisto che ha coinvolto sua nipote Lila. Zeynep, delusa, ha deciso di mettere fine alla sua storia d'amore con Alihan.