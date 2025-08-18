Nei prossimi episodi della soap turca La forza di una donna, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) verrà ancora una volta ingannato. La sua nuova moglie Piril (Ahu Yağtu) e suo suocero Suat (Gazanfer Ündüz) gli nasconderanno la morte della madre Jülide (Şebnem Köstem).

Il piccolo Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil), invece, vedrà suo padre Sarp in carne e ossa.

Julide ritrovata senza vita, Enver colpito da un infarto

Appena suo figlio Sarp la ospiterà nella sua lussuosa casa, Julide costringerà Piril a darle tutto ciò che vuole, altrimenti dirà a Bahar (Özge Özpirinççi) che suo marito è vivo.

Dopo il rifiuto della nuora, Julide incontrerà Bahar e le prometterà di aiutarla economicamente. Con il passare dei giorni, Sarp scoprirà che sua madre Julide sta ricattando sua moglie Piril e le dirà di odiarla per tutto il male che gli ha fatto. Ferita dalle parole del figlio, Julide cadrà nuovamente nel vortice dell’alcolismo. Un giorno, Piril ritroverà la suocera senza vita nella sua piscina.

Nel contempo, Sarp si troverà in ospedale per avere notizie di Enver (Şerif Erol), colpito da un infarto durante il loro incontro. In tale circostanza, Sarp verrà cacciato da Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Sirin (Seray Kaya), per impedirgli di scoprire che sua moglie Bahar e i loro figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk sono vivi e vegeti.

Doruk rivela a Bahar di aver visto suo padre

Suat invece farà seppellire il corpo di Julide nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk dai suoi scagnozzi. Appena Sarp farà ritorno a casa, suo suocero gli farà credere che sua madre Julide è fuggita dopo aver tentato di uccidere i nipoti Ümer e Ali.

Il giorno seguente, Sarp tornerà in ospedale per restituire ad Hatice il cellulare del marito Enver, finito nella sua tasca in maniera accidentale. Prima di incontrare Hatice, l’uomo si troverà faccia a faccia con il figlio Doruk, che lo chiamerà papà dopo averlo riconosciuto. Anche se Arif (Feyyaz Duman) gli dirà di essersi sbagliato, il bambino rivelerà alla madre Bahar di aver visto suo padre nel parcheggio.

Sirin ha scoperto che suo cognato Sarp è vivo

Dopo aver incontrato Sirin al negozio di telefonia situato nel quartiere Tarlabaşı, Sarp l’ha portata al cimitero per poi confessarle il suo odio per avergli portato via tutto ciò che aveva. La ragazza, convinta che suo cognato volesse farle del male, è fuggita nascondendosi tra le lapidi, fino a trovarsi di fronte a quelle finte di Bahar, Nisan e Doruk. Dopo essersi rifiutata di rivelare a Sarp che, in realtà, sua sorella e i suoi nipoti non sono affatto morti a causa di un incendio (come lui crede), Sirin è tornata a casa, confessando poi alla madre Hatice che suo cognato è vivo.