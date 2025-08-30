Gli spoiler delle prossime puntate di Tradimento, in onda a breve su Canale 5, rivelano che Ipek darà vita a una violenta discussione con Serra, dopo che si rifiuterà di lasciare la sua abitazione. La donna spingerà Serra giù dalle scale causandole un ricovero che si concluderà con la sua morte in ospedale.

Serra scappa dalle minacce di Oltan

Serra convocherà una conferenza stampa per comunicare a tutto il mondo di attendere un bambino da Tolga. La giovane eviterà di dire di aver adescato il cognato completamente ubriaco. Dovrà vedersela con le minacce di Oltan, che le offrirà 20 milioni di dollari per abortire.

Serra, a questo punto, alzerà la richiesta, volendo una sfarzosa abitazione in America, oltre ai soldi. Oltan respingerà la proposta, sembrando disposto a eliminare la ragazza. Quest'ultima troverà ospitalità a casa di Ipek, dove inizierà a comportarsi in modo strafottente con la domestica Neva, chiedendo alla donna di prepararle delle pietanze in modo arrogante.

Serra muore per mano di Ipek

Ipek scoprirà di attendere un bambino da Oltan e penserà di sfruttare tale situazione per tornare tra le braccia dell'imprenditore. Caccerà di casa Serra quando risponderà male a Neva, che proverà a opporre resistenza, dando vita a una colluttazione con lei. Serra cadrà per le scale, mentre Ipek, spaventata, allerterà i soccorsi per portarla in clinica, dove perderà la vita insieme al bambino che attendeva.

Azra si procurerà il filmato dell'incidente per attuare un piano folle. Anche Oltan inizierà a fare alcune indagini per capire cosa sia successo alla giovane dopo la sua breve presenza a casa di Ipek.

Ipek ha scoperto che Guzide e Sezai si sono sposati

Nelle puntate di Tradimento andate in onda a fine agosto su Canale 5, Ipek ha scoperto che Guzide Yenersoy (Vahide Percin) e Sezai sono diventati marito e moglie. Tolga si è precipitato in ospedale da Oylum (Feyza Sevil Güngör), dove Kahraman ha aperto gli occhi in seguito al grave incidente in cui è rimasto coinvolto al cantiere.

Ipek, invece, ha elaborato un piano per vendicarsi di Yesim Denizeren, coinvolgendo Azra. Le due si sono introdotte nella stanza di Oltan Kasifoglu e hanno copiato il video in cui la moglie di Tarik viene ritratta come un escort.

Allo stesso tempo, Yesim (Asena Girişken) ha recuperato i soldi della cauzione sua e quella di Umit. La donna si è rifiutata di dare il denaro a Tarik, che è stato informato che l'usb con cui è stato ricattato è vuota.