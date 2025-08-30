Maria e don Samuel si lasceranno andare a un bacio nella puntata de La Promessa in onda venerdì 5 settembre: il parroco resterà turbato e si allontanerà imbarazzato.

Le anticipazioni rivelano che, dopo giorni di incertezze, Maria deciderà di seguire i suoi sentimenti. Nel frattempo, Santos sarà molto infastidito dalla relazione tra Ricardo e Pia e si confiderà con Petra.

Maria deciderà di seguire il suo cuore

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Maria sarà sempre più difficile nascondere i suoi sentimenti per don Samuel. Si renderà conto che nei confronti del parroco non c'è solo stima e amicizia, ma qualcosa di più.

Samuel e Maria diventeranno una bella squadra e si daranno da fare per aiutare i poveri del villaggio. In una di queste occasioni, Maria osserverà Samuel fare un bagno al lago e capirà di essere molto attratta da lui. Nei giorni seguenti, Maria proverà a reprimere i suoi pensieri, consapevole di commettere un peccato, e si comporterà come sempre. Andrà con Samuel al villaggio e, oltre agli aiuti alle persone meno abbienti, ci saranno dei momenti decisamente più leggeri. Alcuni bambini si divertiranno a scherzare con il prete e con Maria, lanciando loro dell’acqua. Quando finiranno di giocare, la ragazza asciugherà i capelli di Samuel con un panno e la complicità sarà sempre più evidente. Maria non resisterà e sorprenderà il prete con un bacio.

Don Samuel non respingerà la ragazza, ma, dopo qualche secondo, si renderà conto di aver oltrepassato un limite e andrà via imbarazzato.

Santos e Petra sempre più uniti

Nella puntata de La Promessa di venerdì 5 settembre, Santos sarà molto amareggiato nel vedere Ricardo sempre più vicino a Pia. Troverà in Petra una grande amica, perché a lei potrà confidare le sue emozioni. Santos spiegherà alla governante che Ricardo si rifiuta di affrontare l'argomento e quando lui gli ha fatto notare che soffriva per la relazione con Pia si è infuriato. Il valletto considererà il comportamento di Ricardo come una mancanza di rispetto e odierà ancora di più Pia per essersi intromessa nella vita di suo padre.

A far soffrire Santos, inoltre, saranno le molte domande senza risposta su sua madre.

Petra aspetta per raccontare a Santos la verità

Nelle puntate precedenti, Petra ha saputo da Cruz che la moglie di Ricardo è viva. La governante è rimasta senza parole, ma non ha ancora trovato il momento giusto per parlare della questione con Santos. Petra preferisce che sia Ricardo a parlare con suo figlio, ma, a quanto pare, l'uomo non ha nessuna intenzione di affrontare l'argomento. Nel frattempo, Maria ha capito di aver ormai lasciato alle spalle la sua storia con Salvador. La ragazza ha sofferto solo per poche settimane per il suo ex fidanzato e l'arrivo di don Samuel è stato decisivo in questo. Maria, adesso, non ha occhi che per lui, pur sapendo che il suo è un amore impossibile.