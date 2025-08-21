Le trame della nuova puntata della soap tv Tradimento in programma il 29 agosto in prima serata su Canale 5 raccontano che Kahraman si risveglierà dal coma dopo essere rimasto vittima di un grave incidente in cantiere davanti agli occhi di Oylum e Ozan. Guzide, invece, non perdonerà Tarik nonostante le scuse in diretta tv.

Kahraman rimane vittima di un incidente in cantiere

Kahraman rimarrà vittima di un grave incidente in cantiere, restando sepolto sotto un cumulo di terra proveniente da un camion. L'uomo verrà portato immediatamente in ospedale dove i medici lo sottoporranno all'esportazione della milza lesionata nell'incidente.

Oylum e Mualla correranno al capezzale del giovane. Tolga starà vicino all'ex fidanzata in questo momento tragico dove i medici non se la sentiranno di sciogliere la prognosi a Kahraman. Oylum, a questo punto, resterà al capezzale del marito, rifiutandosi di andare a casa a riposare. Mualla sarà molto felice del gesto della ballerina.

Guzide non concede il perdono a Tarik

Tolga, intanto, augurerà una pronta guarigione a Kahraman, ancora inerme in un letto d'ospedale. I sentimenti dell'uomo nei confronti di Oylum emergeranno ancora una volta soprattutto quando la vedrà in preda allo sconforto per le condizioni del marito. Tolga tranquillizzerà l'ex fidanzata, assicurandole che non la disturberà più perché amare significa anche lasciare andare.

In quel momento, Kahraman si risveglierà dal coma, con grande felicità di Oylum che si recherà nella sua stanza per riabbracciarlo, mentre Tolga - rimasto solo - capirà di averla persa per sempre.

Serra, invece, rivelerà ad Oltan di attendere un figlio da Tolga. L'uomo offrirà alla giovane una cospicua somma di denaro per indurla a interrompere la gravidanza.

Infine Guzide non se la sentirà di perdonare Tarik nonostante le abbia fatto le scuse nel corso di una diretta televisiva.

Selin è uscita dalla clinica dov'era stata ricoverata

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda lo scorso giugno su Canale 5, Ipek ha implorato Oltan di concederle una seconda chance, ma lui l'ha cacciata in malo modo, dimostrando di non voler tornare con lei.

L'uomo ha anche chiesto alle guardie di accompagnare la sua ex fidanzata fuori dall'azienda.

Sezai, invece, è corso da Guzide (Vahide Percin) per chiederle di diventare sua moglie dopo aver preso le distanze da sua figlia. L'ex giudice ha accettato con gioia la proposta di nozze dell'avvocato. Il giorno dopo, la coppia ha deciso di sposarsi in una romantica cerimonia.

Infine Selin è stata rilasciata dalla clinica dov'era stata ricoverata in seguito alla morte della figlia adottiva.