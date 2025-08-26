Cambio programmazione per Un posto al sole nella giornata di venerdì 29 agosto 2025. L'appuntamento con la soap opera ambientata a Napoli è confermato nella fascia dell'access prime time ma, eccezionalmente per questo venerdì, si allungherà anche in prime time.

Per far fronte alla cancellazione della puntata di giovedì 28 agosto, la Rai trasmetterà un episodio doppio in prima visione assoluta fino alle 21:40 circa.

La soap Un posto al sole si ferma giovedì 28 agosto

La programmazione di Rai 3 subirà delle modifiche giovedì 28 agosto, dato che alle 20:00 è in programma l'appuntamento con l'Atletica - Diamond League che occuperà la fascia oraria dell'access prime time, togliendo spazio alla soap opera ambientata a Palazzo Palladini.

Eccezionalmente per la serata di giovedì, quindi, non andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole su Rai 3: al termine dell'evento sportivo, alle 22:00, andrà in onda Stelle Paralimpiche.

La messa in onda della soap riprenderà regolarmente da venerdì 29 agosto, con un appuntamento speciale che ricoprirà access e prime time.

Cambio programmazione Un posto al sole del 29 agosto: la soap raddoppia in prima serata

L'appuntamento con Upas prenderà il via alle 20:45 e andrà avanti fino alle 21:40 circa, con la messa in onda di un doppio episodio speciale.

In questo modo verrà recuperata la puntata di giovedì sera, dopodiché da lunedì 30 agosto riprenderà la consueta programmazione della soap con la messa in onda di un singolo episodio al giorno, previsto dalle 20:50 alle 21:20 circa.

Questa sarà la collocazione ufficiale per tutta la stagione: visti gli ottimi ascolti registrati nel corso della passata stagione, la Rai ha dato il via libera per la messa in cantiere di nuovi episodi che copriranno tutto il periodo della stagione 2025/2026 di Rai 3, fino alla consueta pausa del prossimo agosto.

Tra le new entry della stagione si segnala la presenza di Whoopi Goldberg: l'attrice sarà tra le guest star del mese di febbraio e farà perdere la testa a uno dei volti storici della serie.

Gennaro e Roberto si scontrano nei prossimi episodi di Upas su Rai 3

Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi che saranno trasmessi durante il mese di settembre rivelano che tra Gennaro e Roberto si arriverà a un durissimo scontro.

I due si ritroveranno ai ferri corti, tanto che Ferri sferrerà dei violentissimi pugni al volto di Gagliotti, lasciandolo privo di sensi.

Lo scontro avverrà nei pressi dei Cantieri: sarà necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per ricostruire la dinamica dei fatti e dare il via alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Mariella, intanto, troverà il coraggio di confidarsi con il suo amico del cuore Sasà, svelandogli di essersi scambiata un bacio appassionato con il suo ex Guido, prima della partenza per le vacanze estive.

Una rivelazione che, inizialmente, farà dispiacere Sasà: l'uomo si sentirà tradito da Mariella per avergli taciuto questa importante novità per così tanto tempo, salvo poi tornare sui suoi passi e accettare di perdonarla, aiutandola a trovare una soluzione per cercare di fare chiarezza nei suoi sentimenti.