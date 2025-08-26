Le anticipazioni turche su come finisce Forbidden Fruit rivelano che Yildiz si ritroverà a fare i conti con la drammatica scomparsa di suo marito.

La donna, dopo aver ritrovato un po' di serenità e felicità al fianco di Dogan, dovrà dirgli addio per sempre a causa di un infarto che si rivelerà fulminante per l'uomo.

Situazione diversa per Zeynep che, dopo essersi lasciata alle spalle il turbolento passato, riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Ata.

Yildiz devastata per la morte del compagno: come finisce Forbidden Fruit su Canale 5

Per Yildiz, nel corso degli episodi che porteranno al gran finale di sempre di Forbidden Fruit, arriverà il momento di voltare pagina e lo farà grazie a Dogan, un uomo che riuscirà a permetterle di ritrovare il sorriso e la serenità di una volta.

Tra i due sboccerà l'amore e diventeranno genitori di un bambino: un momento di grande gioia per Yildiz che, per la prima volta nella sua vita, si renderà conto di essere veramente felice e amata.

Eppure, il destino, le giocherà un terribile scherzo nel momento in cui Dogan sarà colto da un improvviso infarto che non gli darà via di scampo.

L'uomo, mentre si troverà a giocare con suo figlio, sarà colto da questo grave malore e si accascerà sul suolo: sarà proprio Yildiz a ritrovarlo ormai senza vita.

Zeynep si trasferisce e stravolge la sua vita

Le anticipazioni turche sul finale di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz si mostrerà distrutta e devastata all'idea di aver perso per sempre il suo amato e vedrà crollarsi il mondo addosso.

Finale diverso, invece, per Zeynep dato che per lei arriverà il momento di voltare pagina in amore e lo farà grazie ad Ata.

La donna deciderà di lasciarsi definitivamente alle spalle tutti i dolori e le sofferenze vissute in Turchia nel corso dell'ultimo periodo, tanto da trasferirsi in America.

La sua nuova vita sarà coronata anche dall'arrivo di un bebè: Zeynep diventerà mamma per la prima volta e prenderà la decisione di non tornare mai più nel suo paese natale, per evitare di provare le stesse sofferenze del passato.

La soap Forbidden Fruit arriva anche nel fine settimana di Canale 5

In attesa di questi futuri episodi della soap opera previsti anche su Canale 5, a partire dal 6 settembre ci sarà una prima variazione di palinsesto importante per tutti gli appassionati.

La soap, dopo il successo registrato questa estate nel daytime feriale, arriverà anche nel fine settimana con delle puntate di un'ora.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30 circa, andranno in onda dei nuovi episodi della serie che si appresta così a trainare al meglio il ritorno del talk show Verissimo, previsto da sabato 13 settembre su Canale 5.