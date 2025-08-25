In questi giorni alcuni ex del parterre Over di Uomini e donne si sono ritrovati per trascorrere qualche ora di relax e divertimento. Come documentano le storie che Giada Rizzi ha postato su Instagram, lei e il compagno Marcello Messina hanno rivisto i "colleghi" Alessio Pili Stella, Alessandro Rausa e Marco Antonio Alessio in Puglia, dove si trovano tutti per godersi gli ultimi scampoli d'estate.

Le vacanze di alcuni ex del programma

A breve inizieranno le riprese di Uomini e donne 2025/26, e i fan sono curiosi di sapere chi sarà nel parterre tra i personaggi che hanno partecipato alla scorsa stagione.

Nell'attesa delle anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione prevista per martedì 26 agosto, sul web si sta parlando di un'inaspettata reunion che c'è stata in Puglia tra alcuni ex componenti del cast.

Giada, infatti, in questi giorni, ha postato su Instagram foto e video delle serate che ha trascorso con il fidanzato Marcello (con il quale è tornato il sereno dopo un periodo di crisi) e con i cavalieri Marco Antonio, Alessio e Alessandro.

Il gruppo si è divertito a ballare in piazza e ha posare per scatti che diventeranno ricordi di una vacanza di fine estate tra amici.

L'entusiasmo dei fan per l'inizio delle registrazioni

Al momento non si se se qualcuno tra Giada, Marcello, Marco Antonio, Alessio e Alessandro (Rausa, non Vicinanza) parteciperà alla nuova edizione di Uomini e donne, ma il pensiero dei fan è rivolto soprattutto alle anticipazioni che circoleranno la sera del 26 agosto dopo quasi quattro mesi di stop.

domani e mercoledì si registra uomini e donne pic.twitter.com/vkMgz5zEhd — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 25, 2025

In queste ore, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha confermato che gli studi Elios riapriranno i battenti martedì pomeriggio e quel giorno si registrerà la puntata che sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 22 settembre.

"Domani e mercoledì si registra Uomini e donne, mi viene da piangere", "Finalmente", "Si registra, domani sarà una bellissima giornata", "Che bello", "Non vedo l'ora", si legge su X da quando si è saputo che la nuova edizione del dating-show sta per cominciare.

Gemma e Sabrina verso la riconferma

Martedì 26 agosto sul web circoleranno i nomi di tutti i componenti del cast dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne, ma da giorni si vocifera della riconferma di due dame che nella passata stagione sono state al centro di diverse dinamiche.

La redazione avrebbe deciso di richiamare Gemma e Sabrina, tra le poche che non hanno trovato l'anima gemella prima della pausa estiva e quindi pronte a rimettersi in gioco nelle puntate che andranno in onda dal 22 settembre.

Alle due "veterane" potrebbero aggiungersi anche Arcangelo, Cinzia, Marina e altri personaggi che qualche mese fa hanno regalato spunti di discussione in studio e a casa.