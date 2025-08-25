In Forbidden fruit, l’alleanza tra Ender e Yildiz mostrerà presto le sue fragilità. Le due trameranno contro Zehra e Kemal coinvolgendo Irem, ma la situazione prenderà una piega inaspettata. Sarà infatti Ender a voltare le spalle alla sua complice, dicendo a Irem che la cugina la sta solo usando, mettendo così in crisi il legame familiare e aprendo nuove tensioni a Villa Argun.

La sorpresa: Ender e Yildiz si alleano

Sembrerà strano a dirsi, ma, nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Yildiz ed Ender si alleeranno. Entrambe hanno provato a sabotare il matrimonio tra Kemal e Zehra, ma non ci sono riuscite, così decideranno di unire le forze per portare a termine il loro progetto.

Il piano contro Zehra e Kemal

Ender avrà già in mente un piano: far credere a Zehra che Kemal stia vivendo un flirt, e la donna designata a questo ruolo sarà Irem, la cugina di Yildiz. Quest'ultima non sarà pienamente d'accordo a usare sua cugina e a un certo punto chiederà perché la scelta sia caduta proprio su Irem. Ender non le dirà la verità, ma in realtà le ha scelto Irem perché quest'ultima le ha detto che il suo matrimonio con Alihan equivale a un ragazzo che in metro dà il suo posto a una persona anziana: la poteva sposare solo per gentilezza.

La trappola per Irem con la lettera

Ender vedrà in Irem la persona da sacrificare, così agirà con il suo piano. Per prima cosa, durante una festa, lei e Yildiz faranno credere a Zehra che Irem ha consegnato una lettera d'amore a Kemal.

In realtà si tratta solo di un foglio bianco e Irem glielo darà solo per fare un favore a Yildiz, credendo che quella sia una lettera d'amore per Kemal da parte della cugina.

Il secondo step, invece, sarà spedire Irem a casa di Kemal con una scusa. Yildiz le chiederà se può andare a prendere una collana e Irem l'accontenterà, ma nello stesso istante manderanno anche Zehra e la situazione degenererà.

Irem perde tutto, Ender tradisce Yildiz

Ad avere la peggio sarà proprio Irem, perché, a causa di tutti questi giochetti, Hakan non si fiderà più di lei e la lascerà. Il piano di Ender e Yildiz andrà a monte, ed Ender, per evitare di finire nei guai, tradirà Yildiz, dicendo a Irem: "Tua cugina ti sta solo usando".

Ender ha registrato con il telefono la conversazione avuta con Yildiz, in cui la ragazza dice che devono usare Irem per separare Kemal da Zehra. Ovviamente, Irem sarà delusa per il comportamento della cugina e non avrà nessuna intenzione di perdonarla. Intanto, a Villa Argun, Zehra e Kemal decideranno di fare una "bella sorpresa" a Yildiz: le riveleranno di essersi sposati in segreto, lasciandola senza parole di fronte alla consapevolezza di aver perso per sempre Kemal.