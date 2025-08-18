Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 agosto rivelano che Niko vorrà chiedere a Manuela di diventare sua moglie e chiederà aiuto a Filippo per organizzare una proposta memorabile. Le sorelle Cirillo però si insospettiranno quando noteranno il comportamento strano dei due.

Ornella sospetta che Viola provi qualcosa per Eugenio

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi da lunedì 25 a venerdì 29 agosto prendono il via dalla ripresa della vita a Palazzo Palladini dopo due settimane di vacanza.

Anche se non tutti avranno vissuto momenti felici. Infatti, Eugenio dovrà riprendersi dopo l'intervento di bypass con ricadute anche sulla vita di Viola. Quest'ultima rientrerà da Milano ma ciò non basterà ad appianare le divergenze con Damiano.

Inoltre, quando Viola racconterà ad Antonio la verità sulle condizioni di salute del padre ancora una volta a risentirne sarà il rapporto di Bruni con il poliziotto. Quando tra i due le incomprensioni aumenteranno, Ornella si chiederà se forse la figlia non provi ancora qualcosa per Eugenio. Al contempo, Rosa sarà ancora turbata dal bacio che si è scambiata con Damiano prima delle sue vacanze con Pino.

Niko, Manuela, Serena e Filippo avranno ancora qualche giorno di vacanza, mentre Micaela rientrerà a Napoli con l'intenzione di capire se tra Samuel e Gabriela il rapporto si è rafforzato o se è giunto al capolinea come lei spera.

Niko sarà pronto a chiedere a Manuela di sposarlo ma lei comincerà a diventare gelosa del suo passato. Intanto, Niko con l'aiuto di Filippo cercherà di organizzare una proposta di matrimonio indimenticabile ma il comportamento dei due insospettirà non poco le sorelle Cirillo. Serena e Manuela infatti penseranno che marito e compagno stiano nascondendo qualcosa.

Antonietta prova ad incastrare Gennaro

Raffaele si lamenterà con Giulia e Luca della freddezza che Renato gli dimostra ormai da un mese, vivendo quasi in isolamento. Intanto, Luca convincerà Gianluca, deciso a lasciare la terrazza per non incontrare il padre a prendere una decisione inaspettata. Gianluca si chiarirà con suo padre e ringrazierà anche Luca per il sostegno ma la fiducia concessa ad Alberto potrebbe essere eccessiva.

Marina proverà a convincere Antonietta a vendicarsi di Gennaro per il suo tradimento, ma il tentativo della donna di registrare il marito mentre confessa di essere la causa della morte del povero Assane potrebbe non filare liscio.

Mariella rientrerà dalle vacanze con Sasà ma notando che in suo assenza Lollo con il padre è stato bene teme che un nuovo allontanamento dell'ex marito potrebbe avere delle ripercussioni sul figlio. Del Bue, dal canto suo, vorrebbe chiarire con Mariella i motivi del loro avvicinamento.

Antonietta riuscirà ad estorcere la verità su Assane a Gennaro?

Cosa succederà ad Antonietta mentre tenterà di incastrare Gennaro? Le anticipazioni indicano che ci sarà un imprevisto ma non specificano quale possa essere.

In ogni caso, se Gagliotti si trovasse messo alle strette dalla moglie mentre tenta di registrare una sua involontaria confessione sulla morte di Assane per Antonietta potrebbe mettersi male vista la nota aggressività del marito. In passato, Gennaro ha tentato di strangolare la moglie per cui per capire se Antonietta riuscirà a portare a termine il compito datole da Marina non resterà che attendere le prossime anticipazioni.