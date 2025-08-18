Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 agosto rivelano che Halit scoprirà che sua moglie Yildiz gli ha sottratto del denaro usando la sua carta di credito. Furioso con lei, abbandonerà la casa coniugale e andrà a dormire in un albergo.

Zeynep accusa Alihan di portarle solo sofferenza

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 agosto prendono il via dall'umiliazione che Zeynep proverà quando Zehra, durante una festa per l'azienda del suo ex, rivelerà pubblicamente di aver visto un bacio tra lei e Alihan proprio mentre Cem annunciava il fidanzamento con lei.

Dopo aver lasciato improvvisamente il party, Zeynep farà perdere le sue tracce. Sarà la sorella Yildiz a ritrovarla dopo molte ricerche.

Zeynep sarà dispiaciuta per aver ferito Cem, che ha dimostrato di tenere profondamente a lei, e cercherà per questo motivo di allontanarsi da Alihan. Quest'ultimo, invece proverà in ogni modo ad avere un incontro chiarificatore con lei. Ma appena Zeynep ne avrà la possibilità lo accuserà di portare nella sua vita solo dolore e sofferenza.

Nella speranza di ottenere un suo tornaconto personale e assicurarsi un contratto vantaggioso, Ender riuscirà ad organizzare un incontro tra Zehra e Osman. Ender sarà a conoscenza del fatto che Osman ha una reputazione da dongiovanni.

Ender vuole riconquistare Halit

Defne rivelerà ad Halit che la moglie ha spesso usato la sua carta di credito per sottrargli del denaro. E in effetti Yidiz ha preso il denaro per poter pagare l'ex amica Sengul che la ricattava di riferire al marito tutte le macchinazioni messe in atto per sposarlo. Furioso con la la moglie, Halit avrà un'accesa discussione con Yildiz e poi lascerà la casa per andare a dormire in un albergo.

Ender, intanto, approfitterà dell'occasione per riconquistare l'ex marito e sarà disposta a tutto per riuscire nel suo intento. Per tale ragioni, non solo tramerà con Kemal, ex di Yildiz per metterla in cattiva luce, ma contatterà anche un suo ex corteggiatore nel tentativo di scatenare gelosia in Halit e farlo riavvicinare a lei.

Gli ascolti di Forbidden Fruit

Nonostante il periodo estivo, continua il successo di Forbidden Fruit.

Anche nel giorno precedente al Ferragosto, giovedì 14 agosto, la dizi turca ha ottenuto ottimi risultati Auditel, confermando un trend tutto in positivo. La soap ha ottenuto il 20,59% di share con una media di spettatori pari a 1.899.000.