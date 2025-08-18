Lunedì 25 agosto prende ufficialmente il via la trentesima stagione di Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 29 agosto rivelano che Viola dovrà affrontare le conseguenze del delicato intervento subito da Eugenio, parlandone col figlio Antonio, e chiarire i suoi sentimenti con Damiano.

Nel frattempo, dopo due settimane di vacanza, i condomini inizieranno a fare ritorno a Palazzo Palladini. Tra le nuove trame in arrivo, Niko sarà pronto a fare a Manuela una proposta che potrebbe cambiare per sempre le loro vite, mentre Marina e Antonietta tenteranno di incastrare Gennaro.

Viola divisa tra Eugenio e Damiano

Eugenio dovrà affrontare le conseguenze del delicato intervento di bypass cardiaco. Le anticipazioni non rivelano molto sull’esito dell'operazione, ma fanno intuire che il percorso di recupero sarà tutt’altro che semplice. La sua convalescenza potrebbe diventare il filo conduttore che lo riavvicinerà all’ex moglie, pronta a restargli accanto in un momento tanto delicato.

Successivamente Viola farà rientro a Napoli, ma questo ritorno non basterà a placare le tensioni già esistenti con Damiano. Al contrario, la vicinanza ritrovata con Eugenio finirà per complicare ulteriormente il loro rapporto.

Ornella preoccupata per sua figlia

Viola deciderà di svelare ad Antonio, con il massimo tatto e tutta la delicatezza possibile, le condizioni di salute del padre e i rischi che sta affrontando.

Nel frattempo Ornella comincerà a nutrire sospetti sempre più forti sul legame tra sua figlia ed Eugenio. La donna sarà sempre più convinta che Viola provi ancora sentimenti profondi per il suo ex marito, ma che fatichi ad ammetterlo persino a se stessa.

Intanto Damiano, dal canto suo, non mostrerà alcuna intenzione di rivelare a Viola la verità sul bacio con Rosa. L’uomo sembrerà quasi indifferente all’accaduto, mentre Rosa sarà travolta da dubbi e incertezze.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 25 al 29 agosto: Palazzo Palladini si ripopola

Niko, deciso a fare una proposta di matrimonio sorprendente a Manuela, chiederà l’aiuto di Filippo. Tuttavia, entrambi non si dimostreranno particolarmente abili nel nascondere le loro intenzioni e il loro comportamento sospetto non passerà inosservato a Serena e Manuela.

Raffaele, rimasto a Palazzo Palladini durante l’estate, si confiderà con Luca e Giulia, raccontando di sentire la mancanza di Renato, ormai sempre più isolato nella sua casa insieme alla sua assistente virtuale.

Luca riuscirà a convincere Gianluca a restare a Napoli e a riavvicinarsi al padre. Il ragazzo proverà quindi a ristabilire un rapporto con Alberto, anche se qualcosa potrebbe non andare come sperato.

Marina riuscirà a persuadere Antonietta a registrare suo marito, con l’intento di incastrarlo per l’omicidio di Assane. Tuttavia Gennaro potrebbe venire a conoscenza del loro piano.

Dopo le vacanze trascorse separatamente, Guido prenderà la decisione di affrontare Mariella per parlare seriamente della loro situazione sentimentale.